Entradas para Aitana en Argentina 2026: precios y fecha de cuándo toca en el Movistar Arena

La cantante española Aitana confirmó que vuelve a Buenos Aires con su gira mundial Cuarto Azul, el tour más ambicioso y conceptual de su carrera la hará subirse al escenario porteño del Movistar Arena. Conocé cuándo toca, cómo comprar las entradas y todo lo que necesitás saber para no perderte a la artista pop en vivo.

Aitana regresa a Buenos Aires con un show en el Movistar Arena

Aitana se presentará el próximo 21 de octubre en el Movistar Arena. La estrella española llega para repasar sus hits y presentar Cuarto Azul, su último proyecto artístico. Este álbum no solo debutó en el puesto número uno en España, sino que se convirtió en un fenómeno global y viene acumulando millones de reproducciones en cuestión de horas y consolidándola como una de las voces más influyentes del pop actual.

El concepto de esta nueva gira busca trascender lo estrictamente musical. Según adelantó la artista, el show está diseñado como una experiencia sensorial y narrativa. La idea es los espectadores no se limiten a mirar desde la tribuna, sino que te sumerjas de lleno en ese Cuarto Azul: un espacio de intimidad, sofisticación y emociones a flor de piel.

Aitana llega a la argentina el próximo 21 de octubre

El despliegue visual y la puesta en escena están pensados para acompañar esta evolución sonora que muestra a una Aitana mucho más empoderada y auténtica, conectando de forma directa con cada una de las personas presentes. Donde la energía del pop se mezclará con una propuesta visual vanguardista.

Después de romper récords de reproducción y agotar estadios en Europa, la cantante llega a la Argentina a presentar su nuevo universo más personal en una noche que promete ser mucho más que un simple recital.

Aitana en Argentina 2026: cómo comprás las entradas y cuánto salen

Las entradas para Aitana en el Movistar Arena serán lanzadas a la venta en dos fechas, pero ambas a través de la página oficial del Movistar Arena. Es clave tener creado un usuario con anticipación y tener la sesión iniciada unos minutos antes de que empiece la fila virtual, ya que la demanda promete ser alta.

Preventa: arranca el martes 14 de abril a las 13 . Es exclusiva para clientes de tarjetas Galicia Visa , quienes cuentan con el beneficio de pagar sus tickets en hasta 6 cuotas sin interés.

arranca el . Es exclusiva para clientes de , quienes cuentan con el beneficio de pagar sus tickets en hasta 6 cuotas sin interés. Venta general: se habilitará el viernes 17 de abril a las 13. En esta etapa para todos los medios de pago disponibles. Además, se mantiene el beneficio de las 6 cuotas sin interés para los usuarios de Galicia Visa durante todo el proceso de venta.

Las entradas varían su precio de acuerdo a las diferentes ubicaciones del Movistar Arena, pero van desde los $60.000 hasta los $120.000: