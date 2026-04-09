Entradas para Maroon 5 en Argentina 2026: precios y fecha de cuándo toca en el Hipódromo de San Isidro

Maroon 5 se presenta de nuevo en Argentina.

Cuatro años después de su última visita, Maroon 5 confirmó su esperado regreso a Buenos Aires con un show prometedor en el Hipódromo de San Isidro para uno de los grupos más importantes del género. La banda liderada por Adam Levine llegará para presentar su último material, Love Is Like, y repasar una carrera llena de éxitos que marcaron a generaciones. De esta manera, el grupo vuelve a estas latitudes para convocar a sus fanáticos a una noche que combinará hits, presente artístico y la potencia de uno de los shows más convocantes del pop global.

Desde que sacaron su octavo disco, Love Is Like, en agosto del año pasado, la banda conformada por Adam Levine, Jesse Carmichael, James Valentine, Matt Flynn, PJ Morton y Sam Farrar se encuentra en un tour internacional que ya los ha llevado por ciudades de Estados Unidos y Europa. El álbum marca un retorno a las formas esenciales de sus inicios: la composición colectiva como eje del proceso creativo. También cuenta con la colaboración de varios artistas del mundo del rap: a la canción que da título al disco se suma Lil Wayne, a I like it Sexyy Red, y Lisa presta su voz en Priceless.

Cuándo toca Maroon 5 en Argentina

Maroon 5 se presenta el próximo 3 de septiembre en el Hipódromo de San Isidro.

Por dónde sacar entradas para Maroon 5 y precios

Las entradas para Maroon 5 se pueden adquirir a través de Allaccess. Los precios son los siguientes:

Pits – $320.000 + cargo de servicio.

Campo delantero – $190.000 + cargo de servicio.

Campo general – $95.000 + cargo de servicio.

Platea 1 – $250.000 + cargo de servicio.

Platea 2 – $240.000 + cargo de servicio.

El presente de Maroon 5

Con más de dos décadas de carrera, el grupo que sorprendió al público con su combinación de pop, rock y funk construyó una trayectoria que incluye tres premios Grammy, más de 100 millones de discos vendidos y una presencia potente y sólida en los escenarios de todo el mundo. Su repertorio está colmado de hits reconocibles como This love, Sunday morning, She will be loved, Moves like Jagger, Payphone y Sugar, que mantienen su vigencia con más de 30 mil millones de reproducciones en Spotify. En 2023 los músicos lanzaron su residencia en Las Vegas, M5LV, que se extendió hasta 2025, fue un éxito de ventas y tuvo una respuesta favorable de la crítica especializada.

La banda regresa al país tras cuatro años.

Allá por noviembre de 2008, Maroon 5 pisaba suelo argentino por primera vez y hacía un show en el Luna Park. A este show le siguieron tres más en 2012, 2016 y 2022, en los que el grupo formado en Los Ángeles siguió afianzando su relación con el público local. El 3 de septiembre será una oportunidad imperdible de formar parte de la historia de una de las bandas más importantes de su generación.