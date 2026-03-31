Quién toca en el Movistar Arena hoy: todos los recitales que hay en abril 2026 en Buenos Aires

El Movistar Arena se volvió uno de los escenarios más convocantes de la Ciudad de Buenos Aires

El Movistar Arena se ha convertido en uno de los espacios más convocantes de la ciudad de Buenos Aires y para abril 2026 tiene una larga lista de artistas nacionales e internacionales programados. Desde espectáculos de rock nacional, pop, música latina y hasta shows de estrellas reconocidas mundialmente, conoce los detalles de la programación para este mes en el estadio de Villa Crespo.

Uno por uno: todos los recitales que habrá en abril 2026 en el Movistar Arena

A lo largo de abril, la agenda del Movistar Arena tiene programados conciertos de figuras consagradas, algunos regresos esperados y shows renovados. La programación completa para este mes cuenta con opciones para todos los gustos:

Soda Stereo Ecos: 6 de abril

Soda Stereo volverá a reunirse en el escenario; esta vez Charly Alberti, Zeta Bosio y un Gustavo Cerati se juntan gracias a tecnología avanzada. Con entradas agotadas, “Ecos” es un espectáculo que ya se perfila como uno de los hitos culturales del año. Las nuevas fechas agregadas son para el 9 y el 14 de junio de 2026.

Durante abril en el Movistar Arena habrá shows de artistas nacionales e internacionales para todos los gustos (Créditos: Facebook/Movistar Arena)

Emanero: 9 de abril

El rapero argentino decidió eligió el Movistar Arena para abrir su gira Todo por un beso tour. Se trata de un único show en la ciudad de Buenos Aires para luego encabezar la gira por el resto del país, con un concierto que también pasará por Uruguay, Chile y España.

Fito Páez: 10 de abril

Tras agotar las primeras fechas, el músico rosario sumó dos nuevos conciertos como parte de su gira Sale el sol tour. La propuesta de Fito Páez llega renovada, al incluir algunos de sus grandes clásicos junto a los nuevos temas de Novela, el último lanzamiento que realizó en 2025. El músico también tiene otra fecha en el Movistar Arena para el 20 de mayo.

Laura Pausini: 12 de abril

La legendaria artista italiana Laura Pausini llega a Buenos Aires con su gira Yo Canto World Tour, para presentar el nuevo material de su último disco Yo Canto 2, del que ya se conoció el sencillo “Mi historia entre tus dedos”. La gira, que comenzó en marzo recorrerá España y Latinoamérica, teniendo a Argentina como una de sus fechas más destacadas. Con más de 6 mil millones de reproducciones y varios Latin Grammy, Globo de Oro y nominaciones al Óscar, Pausini vuelve a conquistar al público con un show imperdible.

Sebastián Yatra: 15 de abril

El cantautor colombiano regresa a Buenos Aires con su gira Entre Tanta Gente Tour. Yatra regresa al continente que lo vio nacer con un show que celebra la música como un puente emocional entre el artista y su público. El cantante presentará sus grandes éxitos en el escenario del Movistar Arena desde un lugar más íntimo, auténtico y humano. El concierto promete estar cargado de emoción, energía y momentos únicos: desde improvisaciones y sorpresas con sus fans.

Roxette: 16 de abril

El dúo sueco vuelve a los escenarios con shows para celebrar sus grandes éxitos como “The Look”, “Listen To Your Heart”, “Joyride”, “It Must Have Been Love” y muchos más. Con Per Gessle al frente y la increíble voz de Lena Philipsson, la magia de Roxette llega al escenario porteño del Movistar Arena para deleitar a varias generaciones de fans.

Jorge Drexler: 17 y 18 de abril

El compositor uruguayo regresa a Buenos Aires con una nueva gira en la que recorrerá Argentina, Chile, Uruguay y Brasil. Conocido por su sensibilidad y profundidad lírica, Drexler promete regalarle a sus fanáticos dos noches de pura emoción, poesía y música de alto vuelo.

Quién toca en el Movistar Arena hoy: todos los recitales que hay en abril 2026 en Buenos Aires (Créditos: Facebook/Movistar Arena)

Dream Theater: 24 de abril

La banda llega al Movistar Arena con “An Evening With Dream Theater – Parasomnia Live”, un show de tres horas donde su formación clásica, LaBrie, Petrucci, Myung, Portnoy y Rudess, interpretará el aclamado álbum Parasomnia completo y repasará los grandes clásicos de los 40 años de historia de Dream Theater.

Q'Lokura: 25 de abril

Tras agotar las entradas para su fecha en marzo, vuelve al escenario de Villa Crespo con "En movimiento tour" un show completamente renovado para sorprender a quienes ya vivieron la experiencia en 2025.

Evaristo Paramos: 26 de abril

El músico español regresa a Buenos Aires con un show que recorrerá las diferentes etapas de su carrera. Eso sí, se subirá al escenario del Movistar con la misma intensidad que lo convirtió en una figura clave del punk español. El ex líder de La Polla Records volverá a encontrarse con el público argentino con sus éxitos marcados por la ironía, la crítica social y su clásica inyección de energía.