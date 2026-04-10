Coachella 2026 en vivo: horarios y cómo verlo gratis desde Argentina

Coachella se llevará a cabo del 10 al 12 y del 17 al 19 de abril de 2026 (Instagram/@coachella).

El festival Coachella vuelve a prender el desierto californiano con dos fines de semana cargados de música y grandes artistas. Del 10 al 12 y del 17 al 19 de abril de 2026, Indio será la sede de este evento que ya se convirtió en un clásico para los fanáticos de la música en todo el mundo. Y la buena noticia es que se podrá ver gratis desde Argentina a través de YouTube.

Entre los cabezas de cartel sobresalen nombres como Sabrina Carpenter, Justin Bieber y Karol G, quienes ya tienen experiencia en este escenario. Carpenter brilló en la edición pasada, Karol G sorprendió en 2022 junto a Becky G y J Balvin, mientras que Bieber participó en cuatro ocasiones anteriores como invitado.

Una de las propuestas más innovadoras será la actuación de Anyma, el proyecto multimedia de Matteo Milleri, que ofrecerá una experiencia llamada "Diseña el Desierto", similar a la de Travis Scott en la edición anterior. Anyma, que se convirtió en el primer artista electrónico en hacer una residencia en Sphere, Las Vegas, también presentó recientemente su álbum "The End of Genesys".

El lineup completo suma artistas de renombre como The Strokes, Interpol, The xx, Iggy Pop, Jack White, Nine Inch Noize, Disclosure, Katseye, Ethel Cain, Addison Rae, Young Thug, FKA Twigs, Clipse, David Byrne, Laufey, Kaskade, Wet Leg, Major Lazer, PinkPantheress, Moby, entre muchos otros.

Un detalle que llamó la atención es la inclusión de Radiohead, aunque no para un show en vivo, sino para el "debut en búnker de Radiohead Kid A Mnesia", una exhibición de arte basada en su proyecto 'Kid A Mnesia' que llegará al desierto californiano.

Grilla de Coachella

En cuanto a la programación, el viernes 10 de abril en el escenario principal se presentarán Record Safari, Teddy Swims, The xx, Sabrina Carpenter y Anyma con su espectáculo ÆDEN, que comenzará pasada la medianoche.

El sábado 11, artistas como Addison Rae, GIVON, The Strokes y Justin Bieber tomarán el Coachella Stage, mientras que en otros escenarios estarán Ecca Vandal, Royel Otis y Nine Inch Noize.

El domingo 12 cerrarán el fin de semana Wet Leg, Major Lazer, Young Thug y Karol G, con otros destacados como Little Simz y Fatboy Slim en diferentes carpas.

Horarios y cómo ver el festival desde Argentina

Si no podés estar en California, podés seguir la transmisión oficial por el canal de YouTube de Coachella, que generalmente comienza a las 16:00 hora local, es decir, a las 20:00 en Argentina.

Viernes 10 de abril

Coachella Stage

Record Safari: 20:15

Teddy Swims: 21:30

The xx: 23:00

Sabrina Carpenter: 01:05 AM Sábado

Anyma presents ÆDEN: 04:00 AM Sábado

Outdoor Theatre

Lykke Li: 21:20

Dijon: 22:40

Turnstile: 00:05 AM Sábado

Disclosure: 02:35 AM Sábado

Sahara Tent

KATSEYE: 00:00 AM Sábado

Swae Lee: 02:50 AM Sábado

Sexyy Red: 04:05 AM Sábado

Mojave Tent

Devo: 22:45

Moby: 00:10 AM Sábado

Ethel Cain: 02:35 AM Sábado

Sábado 11 de abril

Coachella Stage

Addison Rae: 21:30

GIVON: 23:00

The Strokes: 01:00 AM Domingo

Justin Bieber: 03:25 AM Domingo

Mojave / Sonora (Destacados)

Ecca Vandal: 20:20

Royel Otis: 21:50

Nine Inch Noize: 00:00 AM Domingo

Domingo 12 de abril

Coachella Stage

Wet Leg: 20:45

Major Lazer: 22:10

Young Thug: 23:50

Karol G: 01:55 AM lunes

Sahara / Otros (Destacados)