Coachella 2026 en vivo: horarios y cómo verlo gratis desde Argentina

El festival Coachella vuelve a prender el desierto californiano con dos fines de semana cargados de música y grandes artistas. Del 10 al 12 y del 17 al 19 de abril de 2026, Indio será la sede de este evento que ya se convirtió en un clásico para los fanáticos de la música en todo el mundo. Y la buena noticia es que se podrá ver gratis desde Argentina a través de YouTube.
Entre los cabezas de cartel sobresalen nombres como Sabrina Carpenter, Justin Bieber y Karol G, quienes ya tienen experiencia en este escenario. Carpenter brilló en la edición pasada, Karol G sorprendió en 2022 junto a Becky G y J Balvin, mientras que Bieber participó en cuatro ocasiones anteriores como invitado.
Una de las propuestas más innovadoras será la actuación de Anyma, el proyecto multimedia de Matteo Milleri, que ofrecerá una experiencia llamada "Diseña el Desierto", similar a la de Travis Scott en la edición anterior. Anyma, que se convirtió en el primer artista electrónico en hacer una residencia en Sphere, Las Vegas, también presentó recientemente su álbum "The End of Genesys".
El lineup completo suma artistas de renombre como The Strokes, Interpol, The xx, Iggy Pop, Jack White, Nine Inch Noize, Disclosure, Katseye, Ethel Cain, Addison Rae, Young Thug, FKA Twigs, Clipse, David Byrne, Laufey, Kaskade, Wet Leg, Major Lazer, PinkPantheress, Moby, entre muchos otros.
Un detalle que llamó la atención es la inclusión de Radiohead, aunque no para un show en vivo, sino para el "debut en búnker de Radiohead Kid A Mnesia", una exhibición de arte basada en su proyecto 'Kid A Mnesia' que llegará al desierto californiano.
Grilla de Coachella
En cuanto a la programación, el viernes 10 de abril en el escenario principal se presentarán Record Safari, Teddy Swims, The xx, Sabrina Carpenter y Anyma con su espectáculo ÆDEN, que comenzará pasada la medianoche.
El sábado 11, artistas como Addison Rae, GIVON, The Strokes y Justin Bieber tomarán el Coachella Stage, mientras que en otros escenarios estarán Ecca Vandal, Royel Otis y Nine Inch Noize.
El domingo 12 cerrarán el fin de semana Wet Leg, Major Lazer, Young Thug y Karol G, con otros destacados como Little Simz y Fatboy Slim en diferentes carpas.
Horarios y cómo ver el festival desde Argentina
Si no podés estar en California, podés seguir la transmisión oficial por el canal de YouTube de Coachella, que generalmente comienza a las 16:00 hora local, es decir, a las 20:00 en Argentina.
MÁS INFO
Viernes 10 de abril
Coachella Stage
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Record Safari: 20:15
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Teddy Swims: 21:30
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The xx: 23:00
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Sabrina Carpenter: 01:05 AM Sábado
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Anyma presents ÆDEN: 04:00 AM Sábado
Outdoor Theatre
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Lykke Li: 21:20
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Dijon: 22:40
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Turnstile: 00:05 AM Sábado
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Disclosure: 02:35 AM Sábado
Sahara Tent
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KATSEYE: 00:00 AM Sábado
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Swae Lee: 02:50 AM Sábado
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Sexyy Red: 04:05 AM Sábado
Mojave Tent
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Devo: 22:45
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Moby: 00:10 AM Sábado
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Ethel Cain: 02:35 AM Sábado
Sábado 11 de abril
Coachella Stage
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Addison Rae: 21:30
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GIVON: 23:00
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The Strokes: 01:00 AM Domingo
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Justin Bieber: 03:25 AM Domingo
Mojave / Sonora (Destacados)
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Ecca Vandal: 20:20
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Royel Otis: 21:50
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Nine Inch Noize: 00:00 AM Domingo
Domingo 12 de abril
Coachella Stage
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Wet Leg: 20:45
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Major Lazer: 22:10
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Young Thug: 23:50
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Karol G: 01:55 AM lunes
Sahara / Otros (Destacados)
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Little Simz: 20:10
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Fatboy Slim: 00:00 AM lunes
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Kaskade: 02:45 AM lunes