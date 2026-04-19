Mario Teruel y una confesión que sorprendió a Los Nocheros: “La ansiedad me está matando”

Los Nocheros anunciaron lo que muchos fans del folklore esperaban.

Los Nocheros volvieron a llamar la atención de sus seguidores a través de un video publicado en sus redes sociales. En las imágenes, Mario Teruel tomó la palabra para confesarle a su público que lo está "matando la ansiedad" ante la proximidad de uno de los compromisos más importantes de su agenda actual.

Con la gracia que lo caracteriza, el músico dejó entrever que los preparativos para el próximo encuentro están en su etapa más intensa, contagiando esas ganas de volver al escenario. El motivo detrás de este sentimiento es la realización de La Gran Peña de Los Nocheros, un evento especial programado para el próximo 24 de mayo.

Esta propuesta busca recuperar la mística de los encuentros tradicionales, donde la música, el baile y la cercanía con la gente se fusionan en una noche que promete ser histórica para los fanáticos del grupo salteño. Para Mario y el resto de los integrantes, esta fecha representa una oportunidad única de celebrar sus raíces en un formato más íntimo y festivo.

Ante la gran repercusión que tuvo el anuncio, los artistas aprovecharon el mensaje para lanzar una advertencia a quienes aún no tienen su lugar asegurado. Alertaron que quedan pocas entradas disponibles, alentando a los interesados a no demorar la compra para no quedarse fuera de esta gran cita folklórica.

Los Nocheros.

Lo nuevo de Kike Teruel: folklore y sentimiento

Kike Teruel reapareció en la escena artística al participar en el nuevo sencillo de la cantante Martu Brito. En esta ocasión, el referente folklórico sumó su interpretación a una propuesta que indaga en las complejidades del duelo y el vacío emocional tras una pérdida.

La composición, titulada Oscuridad, surgió desde un proceso creativo íntimo y minimalista, estructurándose como un relato sobre la soledad y la aceptación del final de un vínculo. La intervención de Teruel otorga a la canción un carácter distintivo, donde su impronta vocal clásica se entrelaza con el enfoque moderno de Brito, logrando un equilibrio entre las raíces del género y las tendencias actuales.

Esta colaboración representa un cruce generacional que refuerza el sentido de la obra, transformando un sentimiento personal en una pieza de alcance colectivo. Al fusionar sus estilos, ambos artistas logran que la canción funcione como un puente sonoro, conectando la tradición interpretativa del norte argentino con una narrativa visual y musical renovada.