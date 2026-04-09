Emoción en el folklore por el recuerdo de Los Nocheros de Horacio Guaraní: "Nos encontró"

Los Nocheros compartieron un video especial por el Día de la Zamba y destacaron la figura de Horacio Guaraní.

Los Nocheros demostraron una vez más la importancia de la tradición y el recuerdo de obras históricas en el folklore, porque en el marco del Día de la Zamba, compartieron un fragmento especial de un show donde revivieron el legado de Horacio Guarany. De inmediato, las redes sociales se llenaron de reacciones de cariño y afecto para los artistas populares.

A través de Instagram, Los Nocheros compartieron un reel de uno de sus espectáculos interpretando una canción inédita del “Potro”. Junto al video escribieron: “Hay zambas que siempre vuelven…”. “Hoy 7 de abril en el Día de la Zamba les dejamos una bien especial, ‘El amor es un viento que regresa’”, completaron.

En ese sentido, el grupo cerró el posteo con una frase contundente: “Una canción que nos dejó el gran Horacio Guarany y años después nos encontró”. Se trata de una de las piezas más sensibles y poéticas del mítico cantor. A diferencia de sus canciones de protesta o sus piezas más festivas, aquí se sumerge en una reflexión profunda sobre la naturaleza cíclica del sentimiento y la memoria afectiva.

“El Amor es un viento que regresa” es una canción inédita que el “Potro” escribió especialmente para el conjunto salteño y que ellos presentaron por primera vez en 2025. En el marco de los 100 años del nacimiento de Horacio Guarany, Los Nocheros presentaron el tema escrito por el gran maestro para el grupo. Así lo explicaron los integrantes del conjunto en la descripción del video disponible en YouTube y el resto de las plataformas musicales.

“Tremenda zamba y escucharla por sus voces, es el placer hecho música!!”; “Hermosa zamba del gran Horacio y ustedes cantándola, un placer para el alma!!”; “Alvarito tiene un talento que pocos aprecian”; “Podría escucharlos todo el tiempo ..son mis ídolos” y “Bella zamba por Los Nocheros y la danza, hermosa. Qué bailarines, sintiendo la zamba!!”, fueron algunos de los mensajes en la mencionada red social.

Los Nocheros recordaron a Horacio Guarany en el Día de la Zamba.

Día de la Zamba: ¿Qué se conmemora?

A diferencia de otros días conmemorativos que celebran el nacimiento o fallecimiento de un artista, el Día de la Zamba en Argentina tiene un origen musical y casi legendario. Se eligió este día en honor a la zamba "7 de Abril", considerada por músicos y académicos como la "madre de las zambas".

Aunque fue registrada por Andrés Chazarreta y Manuel Gómez Carrillo, su verdadero origen es motivo de debate. Algunos historiadores sugieren que su nombre remite a una sublevación tucumana en 1841, mientras que otros la vinculan simplemente a una fecha de autoría anónima en el norte argentino.