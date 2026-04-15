La crisis es tan evidente que hasta Trebucq se dio vuelta contra Milei: "Tomás"

La crisis es tan evidente que hasta Trebucq se dio vuelta contra Milei.

En La Nación Más, Esteban Trebucq lanzó un duro diagnóstico sobre la gestión de Javier Milei. Con cifras alarmantes sobre la mesa, el comunicador desarmó el discurso oficial y puso el foco en la brutal pérdida de los ingresos formales.

El debate comenzó con una alerta directa sobre el último índice de precios mensual. "Es la inflación más alta en un año (3,4%). Hace 10 meses que no afloja", sentenció el conductor.

A pesar de valorar el tibio reconocimiento gubernamental sobre la gravedad de los números, Trebucq dejó un mensaje letal: "Yo celebro que el Presidente diga 'el dato es malo', porque a mí me preocupa si hay un gobierno que se desconecta con la realidad. Peligrosísimo. Si un gobierno se desconecta con la realidad, se desconecta con la calle, es muy peligroso".

La crisis es tan evidente que hasta Trebucq se dio vuelta contra Milei.

Luego, la charla profundizó en las consecuencias directas del ajuste. "¿Esto tiene impacto en el bolsillo? Y, sí, es evidente", remarcó el periodista con total indignación. De inmediato, detalló el feroz golpe a la mesa de los argentinos: "Los alimentos, donde más impacto tiene es en sectores medios y medios-bajos".

La derrota de los salarios

Lejos de frenar su análisis, el periodista abordó el punto más sensible para la sociedad. "Y otro tema que muchas veces soslayan es el tema del salario, ¿no? La pelea salario - inflación, este es el tema", exclamó. Frente a la acotación de Luis Majul sobre los empleos registrados, el conductor cerró su columna con una conclusión lapidaria para el Gobierno Nacional. "Salarios versus inflación. Tomás toda la película y el salario viene corriendo de atrás. Está atrasado", remató.