En el programa de Trebucq defendieron el consumo de burro.

La crisis económica está golpeando de manera severa a las familias argentinas, a tal punto que trastocó los consumos de muchas de ellas. El más marcado es el relacionado a los alimentos, sobre todo teniendo en cuenta la sideral diferencia de precios entre la carne vacuna y la de otros animales, no tan tradicionales pero de menor valor.

En ese sentido, tomó gran relevancia este martes 14 de abril la noticia de una carnicería que estaba vendiendo carne de burro, algo llamativo para la realidad de muchos. Sin embargo, a pesar de que pueda resultar exótico, la vendedora explicó que se agotó rápidamente. Esto fue analizado por los diferentes programas políticos, incluyendo el que Esteban Trebucq conduce en LN+, donde uno de los panelistas buscó defender esta práctica y no ponerle el mote de ser una alternativa menos onerosa en el contexto de una crisis.

En marzo hubo una inflación del 3,4% según el Indec.

La insólita defensa al consumo de carne de burro en el programa de Trebucq

Lo mencionado ocurrió cuando Trebucq le consultó a Marcelo Capobianco, carnicero libertario que se hizo viral en los últimos meses, cómo estaba el precio de la carne. "Está a la baja, porque se frenó el consumo. Estamos de acuerdo en eso. Pero aumentó el consumo de pollo, de cordero, de lechón", enumeró el hombre, tras lo cual fue interrumpido por el presentador: "A mí me llamó la atención lo de carne de burro. Yo no sé si es un tema de crisis".

Ante esto, Capobianco expuso: "Lo que pasa es que acá no estamos acostumbrados, pero la gente del sur come carne de burro. En Chubut se come carne de burro. En Italia hay comidas especiales que se hacen con carne de burro, una salsa para una pasta". "¿Pero habla del cambio de consumo o habla de la crisis?", quiso saber uno de los panelistas, al cual suscribió Trebucq: "Vamos a verlo, para mí también, estoy de acuerdo contigo".

Luego de un informe, Trebucq consultó a los especialistas: "Carne de burro, ¿es crisis o no?". Mientras que Capobianco lo negó, otros como Camilo Alan asintieron. "Es una posibilidad más", esbozó Capobianco. "Que Milei coma", lo desafió Micaela Sabater, estudiante invitada al estudio. El conductor intentó poner orden y, una vez que hubo, deslizó al compañero ubicado a su izquierda: "Yo estoy de acuerdo con lo que dijiste vos, es un tema de crisis".

