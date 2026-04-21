Una empresa de seguridad alerta de mensajes fraudulentos que ofrecen un paso seguro en Ormuz

La ilustración muestra un mapa del estrecho de Ormuz

​La empresa griega de gestión de riesgos marítimos MARISKS ha advertido de que se han enviado mensajes ‌fraudulentos a algunas compañías ‌navieras cuyos buques se encuentran varados al oeste del estrecho, en los que se promete un paso seguro por el estrecho de Ormuz a cambio de criptomonedas.

Estados Unidos ha mantenido su bloqueo de los puertos iraníes, mientras que Irán ha levantado y luego vuelto a imponer ​su bloqueo del ⁠estrecho de Ormuz, por donde pasaba aproximadamente una ‌quinta parte del petróleo y el gas natural ⁠licuado del mundo antes de ⁠que estallara la guerra en Oriente Medio.

En medio de las negociaciones de alto el fuego, Teherán, que controla este punto ⁠estratégico, ha propuesto peajes a los buques para ​que puedan transitar con seguridad.

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MARISKS emitió ‌el lunes una alerta advirtiendo ‌a los armadores de que unos actores desconocidos, que ⁠afirmaban representar a las autoridades iraníes, habían enviado a algunas compañías navieras un mensaje exigiendo tasas de tránsito en criptomonedas, bitcóin o tether, para obtener el "permiso de ​paso".

"Estos ‌mensajes concretos son una estafa", dijo la empresa, y añadió que el mensaje no había sido enviado por las autoridades iraníes.

No hubo comentarios inmediatos por parte de Teherán.

Cientos de buques y unos ⁠20.000 marineros siguen varados en el golfo Pérsico.

El 18 de abril, cuando Irán abrió brevemente el estrecho sujeto a controles, los buques intentaron pasar, pero al menos dos de ellos, incluido un petrolero, informaron de que embarcaciones iraníes les habían disparado, lo que obligó a los buques a dar media ‌vuelta.

MARISKS dijo que creía que al menos uno de los buques, que intentó salir del estrecho el sábado y fue disparado, fue víctima del fraude.

Reuters no pudo verificar la información ni localizar a las empresas que habían recibido ‌el mensaje.

"Tras proporcionar los documentos y evaluar su elegibilidad por parte de los Servicios de Seguridad iraníes, podremos determinar la tarifa ‌que deberá ⁠abonarse en criptomoneda (BTC o USDT). Solo entonces su buque podrá transitar por el estrecho sin ​obstáculos a la hora acordada previamente", decía el mensaje citado por MARISKS.

Con información de Reuters