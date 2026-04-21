Una empresa de seguridad alerta de mensajes fraudulentos que ofrecen un paso seguro en Ormuz

La empresa griega de gestión de riesgos marítimos MARISKS ha advertido de que se han enviado mensajes fraudulentos a algunas compañías navieras cuyos buques se encuentran varados al oeste del estrecho, en los que se promete un paso seguro por el estrecho de Ormuz a cambio de criptomonedas.
Estados Unidos ha mantenido su bloqueo de los puertos iraníes, mientras que Irán ha levantado y luego vuelto a imponer su bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde pasaba aproximadamente una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado del mundo antes de que estallara la guerra en Oriente Medio.
En medio de las negociaciones de alto el fuego, Teherán, que controla este punto estratégico, ha propuesto peajes a los buques para que puedan transitar con seguridad.
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MARISKS emitió el lunes una alerta advirtiendo a los armadores de que unos actores desconocidos, que afirmaban representar a las autoridades iraníes, habían enviado a algunas compañías navieras un mensaje exigiendo tasas de tránsito en criptomonedas, bitcóin o tether, para obtener el "permiso de paso".
"Estos mensajes concretos son una estafa", dijo la empresa, y añadió que el mensaje no había sido enviado por las autoridades iraníes.
No hubo comentarios inmediatos por parte de Teherán.
Cientos de buques y unos 20.000 marineros siguen varados en el golfo Pérsico.
El 18 de abril, cuando Irán abrió brevemente el estrecho sujeto a controles, los buques intentaron pasar, pero al menos dos de ellos, incluido un petrolero, informaron de que embarcaciones iraníes les habían disparado, lo que obligó a los buques a dar media vuelta.
MARISKS dijo que creía que al menos uno de los buques, que intentó salir del estrecho el sábado y fue disparado, fue víctima del fraude.
Reuters no pudo verificar la información ni localizar a las empresas que habían recibido el mensaje.
"Tras proporcionar los documentos y evaluar su elegibilidad por parte de los Servicios de Seguridad iraníes, podremos determinar la tarifa que deberá abonarse en criptomoneda (BTC o USDT). Solo entonces su buque podrá transitar por el estrecho sin obstáculos a la hora acordada previamente", decía el mensaje citado por MARISKS.
Con información de Reuters