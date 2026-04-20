Desde Israel, Javier Milei volvió a atacar a los periodistas y defendió su gestión

El paro de transportistas autoconvocados que afectaba la actividad en puertos clave de la provincia de Buenos Aires fue levantado, permitiendo la normalización de la operatoria en Bahía Blanca y en los centros de acopio. Según el comunicado de Ciara-CEC, la circulación se restableció en la mayoría de los puntos y ya no existen motivos para sostener medidas de fuerza.

Sin embargo, el ingreso al puerto de Quequén continúa con dificultades tras más de una semana sin operar con normalidad. Desde el sector agroindustrial señalaron la necesidad urgente de levantar los últimos bloqueos para garantizar el funcionamiento pleno y evitar mayores perjuicios económicos.

El conflicto había generado fuertes complicaciones logísticas y comerciales, impactando en la cadena productiva. Con la reactivación parcial, el foco está puesto ahora en resolver los obstáculos restantes y recuperar completamente el ritmo de actividad.