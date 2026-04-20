El presidente Javier Milei continúa con su gira oficial en Israel, donde visitó el Muro de los Lamentos acompañado por su comitiva y tiene previsto reunirse con el primer ministro Benjamín Netanyahu. La delegación incluye a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a los ministros Pablo Quirno (Relaciones Exteriores) y Juan Bautista Mahiques (Justicia). En tanto, las encuestas de abril encendieron alarmas en la Casa Rosada, ya que reflejan un deterioro acelerado de la aprobación presidencial y un creciente malestar social por la inflación y el empleo. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Desde Israel, Javier Milei volvió a atacar a los periodistas y defendió su gestión
En VIVO - Actualizado hace 1 hora
Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Hace 1 hora
Mile en caída libre: del podio regional a los últimos puestos en solo un año
En apenas un año, Javier Milei pasó de ocupar el segundo lugar entre los presidentes mejor valorados de Sudamérica a caer al puesto 14 de 18 en el ranking latinoamericano de abril 2026. Los datos surgen de la misma encuesta.
Mile en caída libre: del podio regional a los últimos puestos en solo un año
Hace 1 hora
Se levantó el paro de transportistas y se normaliza la actividad en puertos bonaerenses
El paro de transportistas autoconvocados que afectaba la actividad en puertos clave de la provincia de Buenos Aires fue levantado, permitiendo la normalización de la operatoria en Bahía Blanca y en los centros de acopio. Según el comunicado de Ciara-CEC, la circulación se restableció en la mayoría de los puntos y ya no existen motivos para sostener medidas de fuerza.
Sin embargo, el ingreso al puerto de Quequén continúa con dificultades tras más de una semana sin operar con normalidad. Desde el sector agroindustrial señalaron la necesidad urgente de levantar los últimos bloqueos para garantizar el funcionamiento pleno y evitar mayores perjuicios económicos.
El conflicto había generado fuertes complicaciones logísticas y comerciales, impactando en la cadena productiva. Con la reactivación parcial, el foco está puesto ahora en resolver los obstáculos restantes y recuperar completamente el ritmo de actividad.
Hace 1 hora
Dolor en la cultura y la política por la muerte de Luis Brandoni
La muerte del actor Luis Brandoni generó una profunda conmoción en el ámbito cultural argentino, donde dejó una extensa trayectoria en teatro, cine y televisión. Distintas generaciones lo reconocen como una figura central del espectáculo nacional.
Desde el radicalismo, además, destacaron su compromiso político y su rol como militante activo en defensa de la democracia. Recordaron su persecución durante los años 70, su participación en el movimiento Teatro Abierto y su papel en la reconstrucción democrática.
Brandoni también tuvo una destacada labor institucional, como diputado nacional y referente cultural durante el gobierno de Raúl Alfonsín. Su figura fue despedida como la de un actor y dirigente comprometido con los valores democráticos.
Hace 2 horas
La UBA distinguió a Taty Almeida con el Doctorado Honoris Causa
La Universidad de Buenos Aires otorgó el Doctorado Honoris Causa a Taty Almeida en reconocimiento a su trayectoria en la defensa de los derechos humanos y su lucha por memoria, verdad y justicia. El acto se realizó en la Facultad de Filosofía y Letras, con la presencia de autoridades académicas y representantes de organismos de derechos humanos.
El rector Ricardo Gelpi destacó el compromiso sostenido de Almeida y subrayó la importancia de mantener viva la memoria histórica frente a discursos negacionistas. En ese sentido, remarcó el rol de la universidad en la formación de nuevas generaciones comprometidas con los valores democráticos.
Integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Almeida fue reconocida por su labor en la denuncia de los crímenes de la última dictadura cívico-militar. El homenaje reafirmó el vínculo entre la universidad pública y la defensa de los derechos humanos en Argentina.
Hace 2 horas
El “Turco” García encabezó jornada sobre adicciones y cuestionó la falta de políticas públicas
El exfutbolista Claudio “Turco” García lideró una jornada sobre concientización y prevención de adicciones en la Facultad de Medicina de la UBA, que reunió a más de 400 personas. En el encuentro, enmarcado en su acercamiento a la política con el Partido Integrar, apuntó contra el Gobierno de la Ciudad por la falta de políticas en la materia.
Durante su exposición, García compartió su historia personal de consumo problemático y recuperación, destacando las dificultades que atravesó y el rol clave de su entorno y los profesionales. “Hoy llevo limpio 18 años”, afirmó, subrayando la importancia de la contención y el acompañamiento en los procesos de salida.
La jornada también contó con especialistas como el abogado Mauricio D'Alessandro, el psicólogo Guido Revale y el toxicólogo Carlos Damin, quienes abordaron el fenómeno desde distintas perspectivas. El evento combinó un enfoque sanitario, social y político frente a una problemática en crecimiento.
Hace 2 horas
Sadir le copia las mentiras a Milei: afirman que la inflación "no condice" con la realidad
El diputado Gastón Remy señaló que la medición de marzo no refleja el impacto real de un mes que registró siete aumentos en naftas. Advirtió que los incrementos salariales "no estuvieron ni cerca" de la inflación acumulada del primer trimestre.
Hace 2 horas
Aceiteros convocan a plenario para definir estrategias frente a la reforma laboral
La Federación de Trabajadores Aceiteros y Desmotadores de Algodón realizará su 15° Plenario de Delegadas y Delegados de Base los días 21 y 22 de abril en la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de debatir cómo organizar la lucha sindical en el nuevo contexto laboral. El encuentro pondrá el foco en la defensa del salario y en la utilización de herramientas como la democracia sindical y la huelga para garantizar condiciones dignas de trabajo.
El secretario general, Daniel Yofra, advirtió que se trata del primer plenario tras la aprobación de una reforma laboral que calificó como “la peor desde la dictadura”, al considerar que limita derechos fundamentales como la protesta y la organización colectiva. En ese marco, remarcó que el desafío será definir estrategias para sostener la capacidad de reclamo del sector.
Participarán alrededor de 200 delegados de distintos sindicatos, en mesas de debate sobre salario, reforma laboral y el rol del delegado. El cierre incluirá una mesa sindical con dirigentes de diversas organizaciones, donde se buscará fortalecer la unidad del movimiento obrero.
Hace 4 horas
Karina Milei va por la Ciudad y vuelve a acercarse a Patricia Bullrich
Tras la caída de Adorni en las encuestas, la hermana del Presidente busca candidatos para la Ciudad de Buenos Aires. Los nombres en danza y los que saltaron de bando.
Hace 6 horas
Milei recibió un doctorado Honoris Causa y alertó: "Nos van a querer matar"
El presidente Javier Milei fue distinguido en Israel con un Doctorado Honoris Causa y una Medalla de Honor, donde reafirmó su alineamiento con Estados Unidos e Israel y defendió el libre mercado.
Hace 8 horas
Desde Israel, Javier Milei volvió a atacar a los periodistas y defendió su gestión
Hace 8 horas
Milei y Netanyahu firmaron los Acuerdos de Isaac en Israel
Los Acuerdos de Isaac buscarán combatir "el terrorismo, el antisemitismo y el narcotráfico, con una invitación abierta a todas las naciones que comparten esos valores y desean sumarse", dijo Milei.
Benjamín Netanyahu junto a Javier Milei el día que firmaron los Acuerdos de Abraham
El presidente Javier Milei firmó este domingo junto al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, los Acuerdos de Isaac, una iniciativa para fortalecer la alianza entre ambos países que busca sumar más naciones de América Latina. La firma fue en Jerusalén, horas antes del encendido de antorchas en el marco del día de la independencia de Israel.
Hace 9 horas
Ajuste de Milei al SMN: cuatro localidades en alerta por los despidos en el organismo
Trabajadores de Gobernador Gregores, Puerto Deseado, Puerto San Julián y Puerto Santa Cruz podrían ser víctimas de los recortes. Desde ATE señalan que "si se saca gente, van a faltar datos".
Los despidos en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) comienzan a generar preocupación por su impacto en distintas provincias. En el caso de Santa Cruz, la situación también tiene consecuencias concretas. La delegada de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en el organismo, Carolina González, confirmó que hay al menos cuatro localidades afectadas por desvinculaciones: Gobernador Gregores, Puerto Deseado, Puerto San Julián y Puerto Santa Cruz.
Hace 9 horas
Milei se reunió con Netanyahu durante su visita a Israel en medio de la guerra
El mandatario anunció que en noviembre comenzará a funcionar la primera ruta aérea entre Buenos Aires y Tel Aviv. Además, afirmaron "un memorándum de entendimiento en materia de inteligencia artificial".
El presidente Javier Milei y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, mantuvieron una reunión en Tel Aviv. El mandatario argentino viajó a Israel en medio de la guerra que azota a Medio Oriente y tiene a Israel con frentes abiertos con Irán y Líbano. Esta es la tercera vez que Milei viajó a ese país desde que asumió en diciembre de 2023. El mandatario anunció una ruta aérea entre Tel Aviv y Buenos Aires y un memorándum de entendimiento en materia de inteligencia artificial.
Hace 14 horas
¿"Siempre y en todo lugar..."? La inflación sube aunque se achicó la base monetaria
Pese a la acumulación de reservas, la falta de vías de oferta monetaria atenta contra el objetivo declarado del Banco Central de remonetizar la economía este año.
Hace 14 horas
Una familia necesita 8 salarios mínimos para vivir dignamente
Un trabajador necesitaría casi $3.000.000 para cubrir lo básico. Con salarios que siguen perdiendo frente a la inflación y gastos fijos en alza, cada vez queda menos ingreso disponible.
Hace 18 horas
En la previa al informe de Adorni, LLA quiere recuperar la iniciativa en el Congreso
El oficialismo de la Cámara Baja espera obtener dictamen para la ley de Hojarasca, redactada por Federico Sturzenegger, y abrir el recinto el miercoles. La estrategia de la oposición sobre la situación del Jefe de Gabinete y el malestar de un aliado.
Hace 21 horas
Ajuste de Milei al SMN: cuatro localidades en alerta por los despidos en el organismo
Trabajadores de Gobernador Gregores, Puerto Deseado, Puerto San Julián y Puerto Santa Cruz podrían ser víctimas de los recortes. Desde ATE señalan que "si se saca gente, van a faltar datos".
Hace 21 horas
Milei y Netanyahu firmaron los Acuerdos de Isaac en Israel
Los Acuerdos de Isaac buscarán combatir "el terrorismo, el antisemitismo y el narcotráfico, con una invitación abierta a todas las naciones que comparten esos valores y desean sumarse", dijo Milei.
Benjamín Netanyahu junto a Javier Milei el día que firmaron los Acuerdos de Abraham
Hace 22 horas
Ritondo cuestionó que diputados "se acerquen al kirchnerismo"
El diputado cuestionó a sus colegas Nicolás Massot y Miguel Ángel Pichetto. "Es un grave error que se acerquen al kirchnerismo", opinó.
12:43 | 19/04/2026
Bomberos de Corrientes cargaron contra Milei por la falta de recursos: "Preocupación"
Desde la Federación Correntina de Asociaciones de Bomberos Voluntarios señalaron que la falta de ejecución de aportes por parte del Gobierno nacional "impacta directamente en la operatividad".
12:27 | 19/04/2026
Milei se reunió con Netanyahu durante su visita a Israel en medio de la guerra
El mandatario anunció que en noviembre comenzará a funcionar la primera ruta aérea entre Buenos Aires y Tel Aviv. Además, afirmaron "un memorándum de entendimiento en materia de inteligencia artificial".
11:43 | 19/04/2026
Crisis del consumo: advierten que ya cerraron "más de 100 negocios" en la Capital
Desde la Cámara de Comercios y Servicios señalan que el "aumento muy fuerte de costos" y la baja de ventas hacen que la actividad "se vuelva insostenible".
10:44 | 19/04/2026
Milei cantó "Libre" durante un ensayo de la ceremonia de las antorchas en Israel
El acto oficial será el martes, pero el Presidente aprovechó el ensayo para cantar el tema de Nino Bravo.