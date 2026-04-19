Benjamín Netanyahu junto a Javier Milei el día que firmaron los Acuerdos de Abraham

El presidente Javier Milei firmó este domingo junto al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, los Acuerdos de Isaac, una iniciativa para fortalecer la alianza entre ambos países que busca sumar más naciones de América Latina. La firma fue en Jerusalén, horas antes del encendido de antorchas en el marco del día de la independencia de Israel.

Milei viajó el sábado a Israel para reunirse con Netanyahu en medio de un bédil alto al fuego en la guerra contra Irán. El alto al fuego expira este miércoles.

"Invitación abierta" a los países que quieran unirse a la iniciativa

El convenio está inspirado en los Acuerdos de Abraham, firmados por Israel y varios países árabes en 2020 con el respaldo de la primera administración de Donald Trump, y busca fortalecer vínculos diplomáticos, comerciales, culturales y estratégicos entre los dos países. Asimismo, pretende "sumar voluntades en la lucha contra el terrorismo, el antisemitismo y el narcotráfico, con una invitación abierta a todas las naciones que comparten esos valores y desean sumarse", señaló Milei.

Por impulso de Milei en su afán de alinearse a Israel y Estados Unidos, Argentina declaró como organizaciones terroristas a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y a la Fuerza Quds, uno de sus brazos operativos. Asimismo, el 2 de abril expulsó del país al máximo representante diplomático de Irán en Buenos Aires, Mohsen Soltani Tehrani.

Primera ruta aérea entre Buenos Aires y Tel Aviv

"A partir de noviembre comenzará a funcionar la primera ruta aérea directa de la historia entre Buenos Aires y Tel Aviv y nuestras naciones estarán más cerca que nunca, profundizando un lazo inquebrantable entre dos países que supieron estar el uno para el otro cuando el destino lo demandó", indicó el líder argentino tras reunirse con Netanyahu. El primer ministro israelí celebró la próxima apertura de la ruta y manifestó: "Hacemos a nuestra gente mucho más fuerte", manifestó. La línea estará operada por la principal aerolínea israelí, El Al, y será el vuelo más largo que realiza.

Acuerdo en materia de inteligencia artificial

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, participó en la firma de un acuerdo en el ámbito tecnológico, mientras que la ministra de Transporte, Miri Regev, suscribió un convenio de servicios aéreos junto al canciller argentino, Pablo Quirno.

El acuerdo en materia de inteligencia artificial contempla el impulso de la cooperación tecnológica entre ambos países, con el objetivo de fomentar la innovación, el desarrollo conjunto y el intercambio de conocimientos en un sector considerado estratégico por ambas administraciones.

Con información de DW