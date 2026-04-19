Milei se reunió con Netanyahu durante su visita a Israel en medio de la guerra

El presidente Javier Milei y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, mantuvieron una reunión en Tel Aviv. El mandatario argentino viajó a Israel en medio de la guerra que azota a Medio Oriente y tiene a Israel con frentes abiertos con Irán y Líbano. Esta es la tercera vez que Milei viajó a ese país desde que asumió en diciembre de 2023. El mandatario anunció una ruta aérea entre Tel Aviv y Buenos Aires y un memorándum de entendimiento en materia de inteligencia artificial.

Tras el encuentro, Milei brindó una conferencia junto a Benjamín Netanyahu en la Oficina del Primer Ministro en Jerusalén. Allí, el mandatario argentino anunció que "a partir de noviembre comenzará a funcionar la primera ruta aérea entre Buenos Aires y Tel Aviv".

Asimismo, comunicó la firma de "un memorándum de entendimiento en materia de inteligencia artificial" entre ambos países. "Israel es hoy una potencia tecnológica de primer orden y Argentina tiene el capital humano, la energía y la libertad regulatoria para convertirse en el próximo hub de inteligencia artificial del mundo", remarcó.

En este marco, Milei subrayó que “Argentina ha tomado iniciativas claras y coherentes con los valores que hoy nos congregan”, al firmar el memorándum de entendimiento por la democracia y la libertad entre Argentina e Israel. En ese mismo sentido, enfatizó: “Declaramos como organizaciones terroristas a Hamás, a la Guardia Revolucionaria de Irán, en los capítulos del Líbano, de Egipto y de Jordania de la Hermandad Musulmana”, marcando un alineamiento internacional firme frente al terrorismo.

Por otro lado, el Presidente destacó que “convertimos a la Argentina en el primer país sudamericano en presidir la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto”, y agregó: “Expresamos nuestro firme apoyo a Estados Unidos y a Israel en su guerra contra el terrorismo y contra el régimen iraní, no solo porque es lo correcto sino porque nuestros países son hermanos en el dolor”. En ese marco, recordó los atentados a la AMIA y a la Embajada de Israel, señalando que “ambos fueron instigados por la República Islámica de Irán, según pudo determinar la Justicia argentina, y al día de hoy aún pedimos justicia”.

Finalmente, Milei reiteró su compromiso de trasladar la sede diplomática argentina a Jerusalén: “Apenas las condiciones lo permitan, lo consideramos necesario, pero sobre todo justo”. En esa línea, apeló a un mensaje espiritual al afirmar: “Tal como nos enseñan las sagradas escrituras, el mundo se sostiene sobre tres cosas: la justicia, la verdad y la paz”, y concluyó que ese es el hemisferio americano que su gobierno busca construir en conjunto.

Así fue el encuentro entre Milei y Netanyahu

Previamente, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, compartió este domingo un video de su encuentro con Javier y Karina Milei en el marco de la visita del mandatario argentino a ese país. Y escribió un mensaje junto a las imágenes que difundió a través de su cuenta de X. "Bienvenido a Israel, bienvenido a Jerusalén, mi amigo, Presidente de Argentina Javier Milei. Un gran amigo del Estado de Israel. Israel y Argentina están juntas, más fuertes que nunca", destacó.

En el video se observa la llegada de Javier Milei a la oficina de Netanyahu. "Hola mi queridísimo amigo", dijo al mandatario argentino, en inglés, mientras lo recibió con los brazos extendidos al premier israelí para darle un abrazo. El primer ministro agradeció al mandatario argentino por las "amables palabras" y remarcó: "Deberías escuchar lo que yo tengo para decir de vos".

Luego del encuentro con Netanyahu, se llevó a cabo la agenda del Presidente durante la tarde, y en un horario aún no confirmado, con anuncios sobre el vuelo inaugural de la aerolínea israelí El Al a Buenos Aires y la firma de acuerdos. A las 21.00 (15.00 de Argentina), se grabará la Ceremonia del 78vo Día de Independencia de Israel en el que Javier Milei encenderá la antorcha en el Monte Herzl.

El discurso completo de Javier Milei

Me llena de orgullo estar aquí ante todos ustedes en un momento histórico para nuestros países. El motivo que hoy nos convoca no solo resultará en un mayor fortalecimiento de las relaciones entre Argentina e Israel, dos naciones unidas por los mismos valores, también significa un gran paso hacia adelante en la construcción de un hemisferio americano más libre, más seguro y más próspero para todos nuestros pueblos.

Vivimos un momento en que los valores que nos dieron civilización, la libertad, la democracia, el estado de derecho, enfrentan desafíos crecientes; frente a esto, las naciones que comparten esos valores tienen una responsabilidad: organizarse, cooperar y actuar juntas

Fue en ese espíritu que en 2020, bajo el liderazgo del presidente Donald Trump y del primer ministro Netanyahu, nacieron los Acuerdos de Abraham, un hito histórico sólo posible gracias a la visión, fortaleza y compromiso con la paz del presidente Trump, que le dio a Israel el reconocimiento diplomático que le era largamente adeudado por parte de sus vecinos árabes.

En esta línea, el presidente Trump sostiene actualmente su convicción inquebrantable de que Medio Oriente necesita paz, crecimiento y desarrollo, lejos de los extremismos que tanto daño han causado en el pasado, y su liderazgo es clave para ponerle fin a la inestabilidad de la región.

Isaac es el hijo de Abraham, inspirado en ese ejemplo y honrando esta esa tradición hoy presentamos los Acuerdos de Isaac, una iniciativa que busca extender ese mismo espíritu a Latinoamérica, fortalecer los vínculos diplomáticos, comerciales, culturales y estratégicos entre Israel y las naciones de nuestra región y sumar voluntades en la lucha contra el terrorismo, el antisemitismo y el narcotráfico, con una invitación abierta a todas las naciones que comparten esos valores y desean sumarse.

Durante décadas nuestra región ha sido arrastrada hacia la decadencia por gobiernos de izquierda y anticapitalistas que hicieron causa común con el terrorismo, el narcotráfico y el antisemitismo, eso tiene que cambiar y hoy, con el respaldo de Estados Unidos, tenemos la oportunidad de producir ese cambio transformador. Esto no es improvisado, desde el inicio de esta administración Argentina ha tomado iniciativas claras y coherentes con los valores que hoy nos congregan, firmamos el memorándum de entendimiento por la democracia y la libertad entre Argentina e Israel, declaramos como organizaciones terroristas a Hamás, a la Guardia Revolucionaria de Irán, en los capítulos del Líbano, de Egipto y de Jordania de la Hermandad Musulmana.

Convertimos a la Argentina en el primer país sudamericano en presidir la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto, expresamos nuestro firme apoyo a Estados Unidos y a Israel en su guerra contra el terrorismo y contra el régimen iraní, no solo porque es lo correcto sino porque nuestros países son hermanos en el dolor. La Argentina fue víctima de cobardes ataques terroristas a la AMIA y a la Embajada de Israel, ambos instigados por la República Islámica de Irán, según pudo determinar la Justicia argentina, y al día de hoy aún pedimos justicia

Y por último reiteramos nuestra voluntad de trasladar la Embajada argentina a Jerusalén apenas las condiciones lo permitan, lo consideramos necesario, pero sobre todo justo. Tal como nos enseñan las sagradas escrituras, el mundo se sostiene sobre tres cosas: la justicia, la verdad y la paz. Ese es el hemisferio americano que queremos construir juntos. ¡Viva la libertad, carajo! y Am Israel Jai.