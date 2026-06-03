Horacio Zeballos, histórico en Roland Garros a los 41 años: va por su tercer Grand Slam en el tenis

Horacio Zeballos sigue haciendo historia en el tenis a los 41 años.

Horacio Zeballos es historia viva para el tenis argentino en Roland Garros 2026. A los 41 años, ganó junto al español Marcel Granollers y se instaló en las semifinales de Roland Garros en el dobles. La victoria de los primeros preclasificados en el estadio Suzanne Lenglen de París, la capital de Francia, fue contundente por 6-3 y 6-4 sobre el polvo de ladrillo frente al monegasco Hugo Nys y al local Édouard Roger-Vasselin.

El marplatense se destaca en la especialidad por parejas, ya que actualmente es el número 2 del mundo en el ranking de la ATP (Asociación de Tenistas Profesionales), pero llegó a ser el 1. Ahora, tanto el veterano argentino como el catalán de 40 años se medirán en la semifinal con los italianos Simone Bolelli y Andrea Vavassori, los quintos preclasificados, en un día y horario a definir todavía por la organización del certamen.

Zeballos y Granollers volvieron a demostrar su superioridad absoluta en las canchas lentas, donde se desenvuelven de la mejor manera. Con un set arriba y 5-3, los rivales les quebraron el saque y parecía que todo se complicaba, pero otra vez apareció la jerarquía del argentino y el español para vulnerar el servicio de Nys y Roger-Vasselin y quedarse en con el encuentro de los cuartos de final en Roland Garros. Al margen de "Cebolla", ya no quedan más argentinos en esta competencia, en ninguna disciplina.

Del otro lado del cuadro ya están el británico Henry Patten y el finlandés Harry Heliövaara, que dejaron en el camino al indio N. Sriram Balaji y al brasileño Marcelo Demoliner por 6-3 y 6-4. En tanto, ya está en juego el último enfrentamiento de los cuartos de final entre los locales Pierre-Hugues Herbert y Quentin Halys contra los neerlandeses David Pel y Sander Arends.

El camino de Zeballos y Granollers a la semifinal de Roland Garros 2026

Primera Ronda

Márton Fucsovics (Hungría) y Marcos Giron (Estados Unidos).

Resultado: Victoria por 6-3 y 6-2.

Segunda Ronda

Rivales: Vasil Kirkov (Estados Unidos) y Bart Stevens (Países Bajos).

Vasil Kirkov (Estados Unidos) y Bart Stevens (Países Bajos). Resultado: Victoria por 6-3 y 6-4.

Octavos de Final

Rivales: Alexander Erler y Lucas Miedler (Austria, preclasificados N° 14).

Alexander Erler y Lucas Miedler (Austria, preclasificados N° 14). Resultado: Victoria por 6-4, 1-1 y abandono.

Cuartos de Final

Rivales: Hugo Nys (Mónaco) y Édouard Roger-Vasselin (Francia, preclasificados N° 10).

Hugo Nys (Mónaco) y Édouard Roger-Vasselin (Francia, preclasificados N° 10). Resultado: Victoria por 6-3 y 6-4.

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