Horacio Zeballos cayó en semifinales del Masters de Miami tras ser N° 1 del mundo

Horacio Zeballos perdió en el Masters 1000 de Miami, pero será número 1 del ranking de dobles.

El tenis argentino vivió una jornada de contrastes en el Masters 1000 de Miami. Horacio Zeballos quedó eliminado en semifinales junto a Marcel Granollers, pero al mismo tiempo alcanzará un logro personal relevante, ya que desde el próximo lunes será el número 1 del mundo en dobles de la ATP.

La dupla conformada por Zeballos y el español no pudo dar el paso hacia la final del Masters 1000 de Miami y se despidió tras caer en sets corridos. El marplatense y el europeo fueron superados por el finlandés Harri Heliovaara y el británico Henry Patten, quienes se impusieron por 6-2 y 6-3 con una actuación sólida y sin fisuras.

El resultado representó un golpe para la pareja, que llegaba con buenas sensaciones tras su desempeño en rondas anteriores, pero volvió a quedarse en la antesala de la final en un torneo grande al igual que lo ocurrido en el Masters 1000 de Indian Wells, en la que cayeron frente al argentino Guido Andreozzi y el francés Manuel Guinard.

Zeballos y Granollers habían mostrado un gran nivel en los cuartos de final, instancia en la que vencieron con autoridad a Hugo Nys y Edouard Roger-Vasselin y que permitió a Zeballos alcanzar la cima del ranking. En ese partido, dominaron la red, no cedieron oportunidades de quiebre y se impusieron por 6-3 y 7-6 (3), dejando en claro que eran candidatos al título. Sin embargo, en semifinales no lograron sostener ese nivel y fueron ampliamente superados por una dupla que supo aprovechar mejor los momentos clave del partido.

Miami, una cuenta pendiente para Zeballos

El Masters 1000 de Miami sigue siendo un torneo esquivo para Zeballos y Granollers. Con esta derrota, volvieron a caer en semifinales como en 2024, cuando también quedaron a un paso de la final tras perder frente a Rohan Bopanna y Matthew Ebden.

En seis participaciones, nunca lograron acceder al partido decisivo, consolidando una especie de “maldición” en el certamen estadounidense.

Una racha sin títulos en 2026

La caída en Miami confirmó una tendencia que se viene repitiendo en lo que va de la temporada. A pesar de alcanzar instancias decisivas, Zeballos y Granollers todavía no pudieron consagrarse en 2026.

El recorrido del año marca una regularidad destacada pero sin coronación:

Semifinales en el Abierto de Australia

Final en Dallas

Semifinales en Indian Wells

Semifinales en Miami

Se trata de la cuarta semifinal consecutiva, lo que refleja competitividad, aunque también deja en evidencia la dificultad para dar el último paso.

Zeballos será número 1 del mundo en dobles

Más allá de la eliminación, la gran noticia para el tenis argentino pasa por el ranking. A partir del próximo lunes, Zeballos alcanzará el número 1 del mundo en dobles en forma exclusiva, un logro que ya había alcanzado por primera vez en 2025.

A los 40 años y 337 días, "Cebolla" se convertirá en uno de los jugadores más veteranos en llegar a la cima del ranking, solo por detrás de Mike Bryan y Rohan Bopanna, y superando a Daniel Nestor.

El argentino también sumará su semana número 23 como líder del ranking, lo que lo posiciona entre los mejores doblistas sudamericanos de la historia. En ese listado aparece detrás de Robert Farah (68 semanas), Marcelo Melo (56) y Juan Sebastián Cabal (29). El logro reafirma su vigencia y lo consolida como una referencia del tenis de dobles a nivel mundial.