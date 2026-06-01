Auger-Aliassime fulmina a Tabilo y pasa con italianos Berrettini y Cobolli a cuartos en París

Abierto de Francia

Félix ​Auger-Aliassime venció el lunes al chileno Alejandro Tabilo por 6-3, 7-5 y 6-1 en Roland Garros, convirtiéndose así en el primer tenista canadiense en alcanzar los cuartos de final en ‌los cuatro torneos de Grand Slam ‌y manteniéndose en la lucha por su primer "major".

El número seis del mundo se impuso con facilidad en el primer set antes de que Tabilo, nacido en Toronto, intensificara su juego. Los jugadores se enfrentaron en un reñido duelo hasta que el chileno perdió su servicio en el undécimo juego, lo que le dio la ventaja a su rival.

Un buen juego con su servicio le dio a Auger-Aliassime una ventaja de dos sets y, a partir de ahí, el jugador de 25 años apenas miró ​atrás. Tras tomar la delantera ⁠en el tercero, el cuarto cabeza de serie del torneo cerró el partido con estilo.

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Auger-Aliassime se ‌mostró fresco a pesar de haber disputado un partido a cinco sets en ⁠su debut y de haber jugado dos encuentros a ⁠cuatro sets. Ahora se enfrentará en la siguiente ronda al décimo cabeza de serie del torneo, Flavio Cobolli, que se impuso al estadounidense Zachary Svajda por 6-2, 6-3, 6-7(3) y 7-6(5).

El italiano de 24 ⁠años se coloca así por segunda vez entre los ocho mejores de un Grand Slam ​tras hacer lo propio el año pasado en Wimbledon. Era el único ‌jugador que quedaba en el cuadro de París ‌que no había cedido ningún set al llegar a la cuarta ronda.

Cobolli, mucho más experimentado ⁠en tierra batida que su rival, número 85 del mundo, se aseguró un buen comienzo y un break temprano para tomar el control del primer set, que se aseguró con una segunda ruptura del servicio de su rival.

Svajda, que debutaba en el cuadro principal del Abierto de Francia, solo había ​ganado un partido ‌en tierra batida esta temporada antes del torneo, y eso se notó, ya que el italiano se movió mucho mejor y el estadounidense tuvo problemas con un segundo servicio débil.

Svajda, de 23 años, varió su juego en la tercera manga, volviéndose más agresivo y subiendo a la red. No logró romper el servicio de Cobolli, pero se llevó ⁠el tie-break para recortar su ventaja.

Cobolli parecía haber sentenciado el partido cuando rompió dos veces el saque de su rival para ponerse con 4-0, pero Svajda reaccionó y lanzó potentes golpes ganadores de derecha para forzar otro tie-break, tras haber desperdiciado el italiano un punto de partido con 5-4. El número 14 del mundo se recuperó justo a tiempo para imponerse y citarse en cuartos con Auger-Aliassime.

Por otra parte, otro italiano, Matteo Berrettini, se clasificó por segunda vez para los cuartos del Abierto de Francia tras derrotar al argentino Juan ‌Manuel Cerúndolo por 6-3, 7-6(2) y 7-6(6), igualando así su mejor resultado en Roland Garros tras regresar al torneo por primera vez en cinco años.

Berrettini se perdió las cuatro ediciones previas por lesiones y llegó a París ocupando el puesto 105 del ranking mundial. Su camino para estar entre los ocho mejores sobre la roja arcilla parisina no fue fácil, ya que salvó dos puntos de partido contra Francisco Comesaña ‌en tercera ronda y se convirtió ahora en el cuartofinalista masculino con peor ranking en Roland Garros desde 2007.

Cerúndolo vio cómo su racha acabó tras pasar más de 12 horas en pista para alcanzar por primera vez la ‌cuarta ronda de un ⁠Grand Slam. Remontó dos sets para vencer al número uno del mundo, Jannik Sinner, en segunda ronda, y luego derrotó al español Martín Landaluce en un maratón ​de cinco sets que duró cinco horas y 58 minutos, el tercer partido más largo de la historia del torneo.

Berrettini se enfrentará ahora al ganador del partido entre el estadounidense Frances Tiafoe y el tercer italiano en liza, Matteo Arnaldi.

Con información de Reuters