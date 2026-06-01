Las nuevas reglas de la FIFA para el Mundial 2026: límites de tiempo y los cambios en el VAR

El Mundial comenzará el 11 de junio.

El Mundial 2026 viene siendo uno de los más innovadores en los últimos años, comenzando por tener tres países anfitriones (Estados Unidos, Canadá y México), llevando a una organización regional más que nacional. A eso se suman otros factores como el cambio de formato a 48 equipos, el uso de Inteligencia Artificial y cambios en lo relacionado con las reglas del juego, algo que se ha ido modificando con el paso de los meses.

De hecho, hace unos días se reveló que habrá sanciones para los jugadores que se tapen la boca al hablar, consecuencia directa de lo sucedido entre Gianluca Prestianni y Vinícius Júnior en la Champions League. Además de eso, en las últimas horas se han agregado otras limitaciones para los jugadores, sobre todo en lo que respecta al manejo del tiempo para efectuar saques de arco y saques de banda.

Pierluigi Collina, presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA, anunció este fin de semana la implementación de un cronómetro para efectuar la reanudación del juego en los saques. La temporada pasada, se había introducido los 8 segundos para el saque de arco, pero la FIFA ha reducido el tiempo a 5 segundos, los cuales comenzarán a correr una vez que el árbitro haya detectado un retraso en el saque.

Según el comunicado de la FIFA, el castigo por no reanudar el juego en el tiempo establecido después de la advertencia del juez será la pérdida de posesión, dando el lateral al rival o otorgando un tiro de esquina en el caso de los saques de arco. “Nuestro objetivo es eliminar, en la medida de lo posible, las interrupciones del partido”, afirmó Collina, quien también reconoció que habrá 10 segundos para los cambios y que, en caso de que un jugador tarde en abandonar la cancha, su sustituto tendrá que esperar un minuto para entrar.

En cuanto al VAR, se han agregado acciones que podrá revisar el árbitro o que se le podrán indicar para agilizar el juego. Así, la revisión ahora también admite la anulación de una segunda amonestación errónea que derive en expulsión, la modificación de sanción a un jugador en caso de identidad equivocada ante la posible confusión del juez y la anulación de saques de esquina en caso de haber sido otorgados erróneamente.

Así será la camiseta de Argentina en el Mundial.

Los grupos del Mundial 2026