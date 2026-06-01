Rodolfo Ranni y Luisa Albinoni, juntos en una comedia que tiene al amor como eje central: "El público ve lo que quiere y lo que necesita"

Rodolfo Ranni y Luisa Albinoni protagonizan"Negociemos.. una historia de amor" (Foto: Nacho Lunadei)

Tras una exitosa temporada a comienzos del año, Rodolfo “Tano” Ranni continúa en el teatro con Negociemos… Una historia de amor, ahora junto a Luisa Albinoni. Bajo la premisa de que nunca es tarde para las segundas oportunidades, la producción acerca una comedia romántica, cargada de emoción y las excelentísimas actuaciones de dos eminencias del teatro.

En diálogo con El Destape, Rodolfo Ranni y Luisa Albinoni adelantaron qué puede esperar el público de la obra y cómo llevan la gira nacional por diferentes ciudades del país de cara a uno año "muy trabajoso" por delante.

De qué se trata Negociemos...una historia de amor

La obra aborda la historia de Miguel (Rodolfo Ranni), un hombre de humor ácido, carácter fuerte y bastante escéptico al amor, quien se reencuentra casualmente en una plaza con Amalia (Luisa Albinoni), una mujer que busca reconstruir su vida.

"Negociemos cuenta la historia de amor de dos personas, una está enamorada de la otra, pero la otra nunca se enteró, nunca lo supo. Se reencuentran después de 50 años en el banco de una plaza y ahí empieza la historia. La gente se ríe, se divierte, se emociona", resumió sobre la propuesta Ranni.

Entre diálogos filosos, momentos para descostillarse de la risa y conversaciones cargadas de emoción, los actores le dan vida a una historia con la que el público de todas las edades se identifica. "La gente se emociona muchísimo. Es lo bueno que tiene el teatro: lo hace el público. El público ve lo que quiere y lo que necesita. Nosotros contamos una historia y después cada uno saca cosas personales", explicó Ranni.

Y apuntó: "Creo que es más lo que se identifica que lo que se emociona, pero todos salen llorando. Porque además a todos les habrá pasado, todos tienen un amor que no se concretó".

En ese sentido, Luisa Albinoni aclaró que es una obra para el público de todas las edades. "La gente joven que viene, de hecho viene mucha gente joven a vernos, nos dice 'qué bueno esto para tener los ojos abiertos y no dejar pasar el amor al lado de uno, sin verlo'. Así que te abre la cabeza en un montón de aspectos".

Las próximas fechas de la gira Negociemos: cómo comprar las entradas

La obra escrita por Alicia Muñoz, con dirección de Ernesto Medela y bajo la producción de Damián Sequeira, llegará a diferentes ciudades del país de la mano de Ranni y Albinoni. "Estamos felices de hacer Negociamos, lo pasamos fantástico en la gira, nos divertimos, contamos anécdotas y tenemos un grupo maravilloso", expresó Luisa.

Rodolfo Ranni y Luisa Albinoni protagonizan"Negociemos.. una historia de amor" (Foto: Nacho Lunadei)

Durante junio 2026, la comedia romántica tiene fechas confirmadas en los siguientes teatros:

5/06: General Rodríguez, Espacio Teatral

6/06: Devoto, Teatro Devoto

7/06: Bernal, Biblioteca La Moreno

11/06: Roque Pérez, Centro Cultural Roque Pérez

13/06: Glew, Fundación Soldi

14/06: San Isidro, Centro Cultural San Isidro

19/06: Firmat, Cine Verdi

20/06: Villa Cañas, Municipalidad de Villa Cañas

21/06: Teodelina, Casa de la Cultura

Las entradas para Negociemos están a la venta en la boletería de los respectivos teatros o en línea a través de passline.com. El valor de las entradas depende del teatro, pero suelen rondar los $38.000 - $40.000. Los jubilados pueden acceder a un descuento y abonarlas solo $32.000 al mostrar su carnet.