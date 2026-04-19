En plena frágil tregua, Irán volvió a cerrar el paso de barcos por el estrecho de Ormuz mientras se mantenga el bloqueo estadounidense a los puertos iraníes. La nueva ronda de negociaciones comenzará el lunes 20 de abril en Pakistán y Donald Trump adelantó que Estados Unidos participará y amenazó con destruir la infraestructura civil de Irán si no se llega a un acuerdo. Mientras tanto, el alto el fuego de 10 días en Israel y Líbano parece mantenerse. Seguí el minuto a minuto del conflicto en Medio Oriente.
Tensión en Ormuz: Trump se apoderó de un barco iraní y Teherán prometió represalias
Cobertura FINALIZADA - Actualizado hace 11 horas
Según Trump, la tripulación iraní "se negó a escuchar", por lo que el buque fue atacado en aguas del golfo de Omán. Irán rechazó más temprano una segunda ronda de negociaciones.
Hace 3 horas
Milei recibió un doctorado Honoris Causa y alertó: "Nos van a querer matar"
El presidente Javier Milei fue distinguido en Israel con un Doctorado Honoris Causa y una Medalla de Honor, donde reafirmó su alineamiento con Estados Unidos e Israel y defendió el libre mercado.
Hace 4 horas
Irán se baja de la negociación de tregua con EEUU, mientras Trump incauta un buque iraní
Las últimas noticias de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán hoy lunes 20 de abril. Las últimas novedades sobre el conflicto en Medio Oriente.
Hace 15 horas
Los mercados futuros caen debido a la renovada tensión militar en el estrecho de Ormuz
Tras el anuncio de la reapertura del estrecho de Ormuz a finales de la semana, los mercados futuros volvieron a caer esta noche debido a la renovada tensión militar y cruce de amenazas entre Estados Unidos e Irán en esa estratégica vía comercial.
Los futuros del Dow Jones industrial cayeron un promedio del 0,9%, mientras que los de S&P 500 se derrumbaron un 8%. Los futuros de Nasdaq también registraron una caída.
Hace 15 horas
El precio del barril de petróleo volvió a subir por el conflicto en el estrecho de Ormuz
El precio del barril Brent, de referencia en Argentina y en la mayor parte del mundo, volvió a subir y superó los 96 dólares, luego de registrar una fuerte baja a finales de la semana por el anuncio de la reapertura de esa crítica vía comercial de Medio Oriente. Sin embargo, este logró diplomático duró poco y los mercados expresaron otra vez su preocupación.
Hace 16 horas
Irán ataca con drones luego que de EE.UU. capturara un buque iraní
Hace 16 horas
Irán prometió "represalias pronto" contra Estados Unidos por la captura de un buque
El cuartel general militar iraní Hazrat Khatam al-Anbiya confirmó un ataque reivindicado por el ejército estadounidense contra un buque en el mar de Omán, según un comunicado difundido por la agencia de noticias semioficial Tasnim.
"Estados Unidos, violando el alto el fuego y cometiendo piratería marítima, atacó un buque mercante iraní en aguas del mar de Omán, disparándole e inutilizando su sistema de navegación mediante el despliegue de varios de sus infantes de marina terroristas en la cubierta del buque", declaró, confirmando la captura del barco.
"Advertimos que las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán responderán pronto a esta piratería armada perpetrada por el ejército estadounidense", sumó.
Hace 17 horas
Las FDI dijeron que investigarán a un soldado que fue fotografiado mientras golpeaba una estatua de Jesucristo en el sur del Líbano
Una fotografía que circula en redes sociales muestra a un soldado israelí usando un martillo para destrozar la cabeza de una estatua de Jesucristo, en el contexto de la continua ocupación israelí del sur de Líbano.
Hace 17 horas
El CENTCOM confirma la interceptación de un buque de carga iraní
El Comando Central de las Fuerzas Armadas de EE. UU. (CENTCOM) informó el X que las fuerzas estadounidenses, que operan en el Mar Arábigo, impusieron un bloqueo naval a un buque de carga con bandera iraní que intentaba dirigirse a un puerto iraní.
Indicó que, tras emitir múltiples advertencias durante seis horas, el buque no acató las órdenes estadounidenses, por lo que fue atacado.
“Las fuerzas estadounidenses emitieron múltiples advertencias e informaron al buque con bandera iraní que estaba violando el bloqueo estadounidense. Después de que la tripulación del Touska no acatara las repetidas advertencias durante seis horas, el Spruance ordenó la evacuación de la sala de máquinas. El Spruance inutilizó la propulsión del Touska disparando varios proyectiles con su cañón MK 45 de 5 pulgadas contra la sala de máquinas", indicó CENTCOM.
Hace 18 horas
Trump afirma que EE.UU. se apoderó de un barco iraní que intentó burlar el bloqueo naval
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que la Armada estadounidense atacó y se apoderó de un buque de carga de bandera iraní que intentó atravesar el bloqueo naval del estrecho de Ormuz.
"Hoy, un buque de carga de bandera iraní llamado Touska, de casi 900 pies de largo y con un peso similar al de un portaaviones, intentó burlar nuestro bloqueo naval, y no les salió nada bien", informó Trump en un mensaje en Truth Social.
Según el presidente, la tripulación iraní "se negó a escuchar", por lo que el buque fue atacado en aguas del golfo de Omán, y en este momento se encuentra "bajo custodia" de la Marina estadounidense.
La embarcación tiene sanciones del Tesoro de Estados Unidos "por su historial previo de actividades ilegales".
Hace 20 horas
Israel estableció una “línea amarilla” en el sur del Líbano y publicó un mapa de la zona
Israel trazó una “línea amarilla” en el sur del Líbano y difundió un mapa de la franja ocupada, en medio de la tregua y con nuevas órdenes de usar toda su fuerza ante cualquier amenaza.
Israel estableció una “línea amarilla” en el sur del Líbano y publicó un mapa de la zona ocupada
Hace 21 horas
El ejército británico afirma que la situación en Ormuz es "crítica"
El ejército británico declaró que la situación en el estrecho de Ormuz y el golfo Pérsico es "crítica", su nivel de riesgo más alto.
El centro de operaciones de comercio marítimo del Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés), perteneciente al ejército británico, mencionó "un alto nivel de actividad de las fuerzas navales en la región".
Se indicó que existe un “riesgo de ataque o error de cálculo” en la vía fluvial.
La armada iraní reimplantó estrictas restricciones al tránsito por el estrecho, mientras el ejército estadounidense implementa un bloqueo a los puertos y aguas iraníes. La UKMTO también informó de múltiples ataques perpetrados el último sábado por fuerzas iraníes contra buques que transitaban por el estrecho.
Hace 21 horas
Desde Irán niegan haber aceptado una segunda ronda de conversaciones
Irán negó haber aceptado participar en una segunda ronda de conversaciones de paz, que según Estados Unidos estaba prevista para el lunes 20 de abril en Pakistán.
La agencia oficial de noticias IRNA criticó "las exigencias excesivas de Washington, las expectativas poco realistas, los constantes cambios de postura, las repetidas contradicciones y el bloqueo naval en curso, que considera una violación del alto el fuego".
“Las noticias publicadas sobre la segunda ronda de negociaciones en Islamabad no son ciertas”, añadió la agencia oficial, afirmando que “las noticias publicadas por Estados Unidos son parte de su estrategia mediática y de su ‘juego de culpas’ para presionar a Irán”.
Hace 22 horas
La lucha contra Irán "aún no ha terminado", afirmó Netanyahu
El esfuerzo conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán "aún no ha terminado", declaró el primer ministro Benjamín Netanyahu en un discurso junto al presidente argentino Javier Milei.
“En cualquier momento podríamos presenciar nuevos acontecimientos”, sostuvo Netanyahu. “Quién sabe qué nos deparará el mañana o pasado mañana”, agregó.
Netanyahu remarcó que Estados Unidos e Israel "lograrán sus objetivos y brindarán más esperanza y más luz a los pueblos libres del mundo".
Hace 23 horas
Waltz califica las posibles ataques en centrales eléctricas y puentes como "una escalada bélica"
Trump reitera su amenaza de "destruir" todas las centrales eléctricas y puentes iraníes si Teherán no acepta las condiciones estadounidenses para poner fin a la guerra.
Cuando se le preguntó al embajador de Trump ante las Naciones Unidas sobre los crímenes de guerra, Mike Waltz respondió: "Eso sería una escalada cada vez mayor".
Irán y sus aliados “tienen un largo historial de ocultar deliberadamente infraestructura militar en hospitales, escuelas, barrios y otros bienes civiles. No tienen ningún fundamento”, sostuvo Waltz en el programa “This Week” de ABC.
“Es perfectamente aceptable según las reglas de la guerra terrestre”, añadió Waltz, señalando que Irán utilizó drones y misiles para atacar hoteles, complejos turísticos y viviendas en todo el Golfo. “Así que este es un argumento ridículo”, añadió.
Hace 23 horas
Funcionario iraní afirmó que el bloqueo estadounidense constituye un crimen de guerra
El vocero del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, declaró el domingo que el bloqueo estadounidense de los puertos y la costa iraníes es un acto de agresión que viola el frágil alto el fuego mediado por Pakistán entre ambos países.
“Al infligir deliberadamente un castigo colectivo a la población iraní, se cometen crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad”, sostuvo Baghaei en las redes sociales.
Las declaraciones de Baghaei se produjeron después de que las renovadas amenazas de Irán contra el transporte marítimo, en respuesta al bloqueo estadounidense, volvieran a cerrar por completo el estratégico estrecho de Ormuz.
11:45 | 19/04/2026
España exige a la UE que ponga fin al acuerdo de asociación con Israel
España pedirá a la Unión Europea que ponga fin a su acuerdo de asociación con Israel por violaciones del derecho internacional, según declaró el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
“El martes, el gobierno español presentará una propuesta a la UE para que la Unión Europea rompa su acuerdo de asociación con Israel”, adelantó Sánchez en un mitin político en Andalucía.
Israel “viola el derecho internacional” y, por lo tanto, “no puede ser socio de la Unión Europea… así de simple”, afirmó.
España, Irlanda y Eslovenia enviaron el viernes una carta a la Comisión Europea solicitando que el acuerdo con Israel se debata en la próxima reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la UE.
El acuerdo de asociación de junio de 2000 entre la UE e Israel incluye una cláusula que exige el respeto de los derechos humanos.
España e Irlanda solicitaron por primera vez una revisión del acuerdo en 2024, en medio de la guerra genocida de Israel contra Gaza. El primer ministro también criticó los ataques de Israel contra el Líbano.
11:37 | 19/04/2026
Irán aún no se ha tomó una decisión sobre el envío de negociadores a Pakistán
Irán aún no ha tomado ninguna decisión sobre el envío de una delegación negociadora a Islamabad, e insiste en que no se celebrarán conversaciones mientras el bloqueo naval estadounidense siga vigente, según informó la agencia semioficial Tasmin.
La información obtenida por Tasnim indica que, tras la conclusión de la primera ronda de negociaciones, han continuado los intercambios de mensajes entre Irán y Estados Unidos a través de un intermediario pakistaní.
El equipo negociador iraní recalcó que, mientras se mantenga la declaración del presidente estadounidense Donald Trump sobre el bloqueo naval a Irán, no habrá negociaciones.
11:01 | 19/04/2026
Los máximos diplomáticos de Pakistán e Irán dialogan en la previa de una nueva ronda de negociaciones
El ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán, Mohammad Ishaq Dar, habló por teléfono con su homólogo iraní este domingo, antes de una nueva ronda de negociaciones entre Estados Unidos e Irán.
El Ministerio de Asuntos Exteriores pakistaní declaró que Dar conversó con el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, sobre "la necesidad de mantener el diálogo y el compromiso como elementos esenciales para resolver los problemas actuales lo antes posible".
Según el ministerio, el presidente de Irán hablará por teléfono con el primer ministro de Pakistán más tarde este domingo.
10:47 | 19/04/2026
EE.UU. envía al mismo equipo a la segunda ronda de conversaciones con Irán
Según anunció la Casa Blanca, el vicepresidente JD Vance y los enviados Steve Witkoff y Jared Kushner encabezarán la delegación que viajará a Islamabad para las conversaciones con Irán del próximo lunes 20 de abril.
10:33 | 19/04/2026
Residentes de una ciudad fronteriza israelí protestan contra el alto el fuego frente a la embajada estadounidense.
Unos 150 residentes de Kiryat Shmona, localidad situada cerca de la frontera norte de Israel con el Líbano, viajaron el domingo a Jerusalén para manifestarse contra el alto el fuego con Hezbolá.
El alto el fuego de 10 días anunciado por Trump comenzó el viernes. Su objetivo es consolidar un alto el fuego más amplio entre Estados Unidos e Irán.
Los residentes del norte de Israel, cuyas comunidades sufrieron bombardeos constantes de cohetes de Hezbolá reaccionaron con indignación ante la tregua. Afirman que Hezbolá sigue siendo una amenaza y que no ha sido desarmado.
“Es hora de eliminar esta amenaza que se cierne sobre los residentes del norte”, dijo el alcalde de Kiryat Shmona, Avichai Stern.
Una de las manifestantes, Einat Dardari, dijo estar "muy decepcionada" de que el ejército israelí se viera obligado a detener su ofensiva contra Hezbolá. "Queremos seguridad, quiero seguridad en casa, quiero seguridad para mis hijos", afirmó.
10:10 | 19/04/2026
Trump adelantó que EE.UU. participará de la negociaciones en Pakistán y lanzó nuevas amenazas
"Mis representantes van a Islamabad, Pakistán; estarán allí mañana por la noche para negociar", informó el presidente de Estados Unidos Donald Trump este domingo a través de su cuenta de Truth.
"Irán anunció recientemente que cerraría el Estrecho, lo cual es extraño, porque nuestro BLOQUEO ya lo ha cerrado. Nos están ayudando sin saberlo, y son ellos los que pierden con el paso cerrado: ¡500 millones de dólares al día! Estados Unidos no pierde nada. De hecho, muchos barcos se dirigen ahora mismo a Estados Unidos, Texas, Luisiana y Alaska, para cargar, cortesía de la Guardia Revolucionaria, ¡siempre queriendo hacerse los duros!". Continuó el mandatario.
"Estamos ofreciendo un TRATO muy justo y razonable, y espero que lo acepten porque, si no lo hacen, Estados Unidos destruirá todas las centrales eléctricas y todos los puentes de Irán. ¡SE ACABÓ LA AMABILIDAD! Bajarán rápido, bajarán fácilmente y, si no aceptan el ACUERDO, será un honor para mí hacer lo que se deba hacer, lo que otros presidentes debieron haber hecho con Irán durante los últimos 47 años. ¡ES HORA DE QUE SE ACABE LA MÁQUINA DE MATAR DE IRÁN! ", cerró.
10:05 | 19/04/2026
Irán afirma que el estrecho permanecerá cerrado.
“Es imposible que otros atraviesen el estrecho de Ormuz mientras nosotros no podemos”, afirma el presidente del Parlamento iraní, Mohammed Bagher Qalibaf.
El último sábado, Irán disparó a dos buques que intentaron cruzar la ruta marítima.
10:00 | 19/04/2026
Irán demuestra al mundo que EEUU ya no es todopoderoso
El presidente estadounidense atraviesa el efecto ciénaga: cada movimiento que hace en lugar de liberarlo, lo hunde. Está claro que nada permite ser optimista.
El lunes 13, acorralado por el fracaso de las negociaciones con Irán, el presidente Donald Trump buscó salir del atolladero adoptando, como siempre, medidas de máxima presión. Esta vez anunció un bloqueo naval a todos los puertos y barcos iraníes en el Estrecho de Hormuz pero… una vez más fracasó.
19:27 | 18/04/2026
Irán demuestra al mundo que EEUU ya no es todopoderoso
El presidente estadounidense atraviesa el efecto ciénaga: cada movimiento que hace en lugar de liberarlo, lo hunde. Está claro que nada permite ser optimista.
10:31 | 18/04/2026
Trump reaccionó al cierre de Ormuz anunciado por Irán: "No pueden chantajearnos"
El presidente Donald Trump respondió al cierre del estrecho de Ormuz que anunció Irán este sábado, y les advirtió que ellos "no pueden chantajear" al gobierno de los Estados Unidos.
10:15 | 18/04/2026
Iran volvió a cerrar el estrecho de Ormuz y acusó a EE.UU. de violar el alto al fuego
El gobierno de Teherán decidió volver a cerrar el estrecho de Ormuz como respuesta al bloqueo estadounidense a los puertos iraníes, según lo confirmaron algunas autoridades en las últimas horas.
00:05 | 18/04/2026
Después de la guerra en Irán: por qué la economía ya no será la misma
La guerra en Irán sacude el tablero global y amenaza con un nuevo golpe al bolsillo vía inflación de alimentos y combustibles. La crisis de las cadenas de valor fuerza un mapa de alianzas donde el poder de EE.UU. ya no es total. En este nuevo desorden mundial, se acelera una reconfiguración de ganadores y perdedores que pone en jaque al comercio actual.
11:10 | 17/04/2026
Cae el precio del petróleo luego de la apertura del Estrecho de Ormuz
La cotización del barril de Brent cede 10% y se ubica en la zona de US$89,50.
10:43 | 17/04/2026
A casi 50 días desde los primeros ataques de EE. UU., Irán abrió el Estrecho de Ormuz
Tanto el ministro de Relaciones Exteriores de Irán como el presidente estadounidense Donald Trump confirmaron que el estrecho "ya está abierto" hasta el fin del alto al fuego del próximo miércoles.
07:45 | 17/04/2026
Estados Unidos envía su mayor portaviones para evitar un bloqueo iraní
El Comando Central estadounidense afirmó que mantiene vigilancia total sobre los puertos de Irán. En ese contexto, el U.S.S Gerald Ford partió hacia el mar Rojo.
22:14 | 16/04/2026
Al inicio del cese al fuego, Líbano denunció las primeras violaciones
Horas después de que Donald Trump anunciara un alto al fuego entre Israel y Líbano, desde Beirut apuntaron contra Tel Aviv y los acusaron de haber violado el alto al fuego hoy mismo.
Beirut bajo fuego israelí en los últimos días.
21:54 | 16/04/2026
La verdad del vídeo viral del secretario de Guerra de Trump y el diálogo de Pulp Fiction
Pete Hegset replicó una supuesta cita bíblica, cuando en realidad parafraseó el texto del personaje de Samuel L. Jackson en la película dirigida por Quentin Tarantino.
19:16 | 16/04/2026
Advierten por faltante de combustible en aviones europeos: ya hay vuelos cancelados
La crisis energética por la guerra con Irán amenaza el combustible aéreo en Europa: advierten posibles cancelaciones de vuelos.
16:08 | 16/04/2026
Por el impacto de la guerra, este país ya sufre apagones
La crisis energética en Pakistán se agrava por la guerra con Irán y la falta de GNL, con cortes de luz y medidas urgentes para sostener el sistema.