Tensión en Ormuz: Trump se apoderó de un barco iraní y Teherán prometió represalias

"Mis representantes van a Islamabad, Pakistán; estarán allí mañana por la noche para negociar", informó el presidente de Estados Unidos Donald Trump este domingo a través de su cuenta de Truth.

"Irán anunció recientemente que cerraría el Estrecho, lo cual es extraño, porque nuestro BLOQUEO ya lo ha cerrado. Nos están ayudando sin saberlo, y son ellos los que pierden con el paso cerrado: ¡500 millones de dólares al día! Estados Unidos no pierde nada. De hecho, muchos barcos se dirigen ahora mismo a Estados Unidos, Texas, Luisiana y Alaska, para cargar, cortesía de la Guardia Revolucionaria, ¡siempre queriendo hacerse los duros!". Continuó el mandatario.

"Estamos ofreciendo un TRATO muy justo y razonable, y espero que lo acepten porque, si no lo hacen, Estados Unidos destruirá todas las centrales eléctricas y todos los puentes de Irán. ¡SE ACABÓ LA AMABILIDAD! Bajarán rápido, bajarán fácilmente y, si no aceptan el ACUERDO, será un honor para mí hacer lo que se deba hacer, lo que otros presidentes debieron haber hecho con Irán durante los últimos 47 años. ¡ES HORA DE QUE SE ACABE LA MÁQUINA DE MATAR DE IRÁN! ", cerró.