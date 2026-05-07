La guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel suma este jueves nuevos focos de tensión militar y diplomática en Medio Oriente. Israel volvió a atacar Beirut por primera vez desde la tregua en Líbano y aseguró haber matado a un comandante de Hezbollah, mientras crece el enfrentamiento naval en el estrecho de Ormuz tras disparos de fuerzas estadounidenses contra un petrolero iraní y el decomiso de un buque de bandera panameña que Tel Aviv calificó como una “amenaza global”. En paralelo, Donald Trump mantuvo reuniones con ejecutivos de las petroleras Chevron y ExxonMobil para analizar el impacto energético del conflicto, Francia desplazó el portaaviones Charles de Gaulle hacia el mar Rojo y Emmanuel Macron pidió levantar el bloqueo en Ormuz tras conversar con el presidente iraní. En medio de la escalada, Teherán evalúa responder este jueves a la propuesta de paz impulsada por Washington. Seguí la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel EN VIVO. Conocé las últimas noticias de hoy, jueves 7 de mayo, del conflicto en Medio Oriente.
Israel ataca Beirut por primera vez desde la tregua y mata a un comandante de Hezbollah
En VIVO - Actualizado hace 22 minutos
El bombardeo mató a otro hijo del principal negociador de Hamás, el cuarto familiar asesinado por las fuerzas israelíes. Mientras tanto, Trump aseguró que el conflicto con Irán podría resolverse “en poco tiempo”.
Hace 30 minutos
Irán dice que se reunirá con la FIFA en los próximos días para obtener garantías sobre el Mundial
FOTO DE ARCHIVO. Fútbol - 76º Congreso de la FIFA - Centro de Convenciones de Vancouver, Vancouver, Canadá - 30 de abril de 2026. Vista general de los miembros del Consejo de la FIFA mientras la República Islámica de Irán aparece en un mapa
El presidente de la Federación Iraní de Fútbol (FFIRI, por sus siglas en inglés), Mehdi Taj, dijo el miércoles que se reunirá con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en los próximos tres o cuatro días, con el fin de obtener garantías de que su país será respetado durante la Copa Mundial en Estados Unidos.
Hace 1 hora
Un ataque israelí mata al hijo de un líder de Hamás que negociaba con la comisión presidida por Trump
FOTO DE ARCHIVO. Responsables de Hamás, Jalil al-Haya y Osama Hamdan, asisten a una rueda de prensa en Beirut, Líbano
Un ataque aéreo israelí ha causado la muerte del hijo del principal negociador de Hamás en las conversaciones mediadas por Estados Unidos sobre el futuro de Gaza, según informó el jueves un alto cargo de Hamás, mientras los líderes del grupo miliciano mantenían conversaciones en El Cairo con el objetivo de salvaguardar su tregua con Israel.
Hace 1 hora
Trump prevé un rápido fin de la guerra mientras Irán estudia la propuesta de paz de EEUU
Varias personas conducen motocicletas cerca de una valla publicitaria con una imagen del difunto Líder Supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, en Teherán, Irán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronosticó un rápido fin de la guerra con Irán, mientras Teherán estudiaba una propuesta de paz estadounidense que, según algunas fuentes, pondría fin oficialmente al conflicto.
Hace 14 horas
Hegseth descartó que Irán use "delfines kamikaze" para atacar buques de EE.UU.
El secretario de Guerra estadounidense negó que Irán posea "delfines kamikaze", un tipo de arma biológica especial y muy usada en el pasado, aunque no negó ni afirmó que Estados Unidos sí los tenga.
Hace 22 horas
El precio medio del combustible en Estados Unidos marcó un récord histórico
La suba de los combustibles impacta directamente en la movilidad y los gastos de los hogares norteamericanos y complica a Donald Trump.
07:13 | 06/05/2026
Irán analiza propuesta de EE.UU., mientras Trump amenaza con atacar si no hay acuerdo
Anoche, el presidente Trump suspendió sorpresivamente su operación militar en el estrecho de Ormuz para darle una chance a las negociaciones. Hoy, Irán celebró y reactivó el flujo de buques comerciales bajo sus términos.
22:30 | 05/05/2026
Trump frenó su plan militar en Ormuz y busca negociar con Irán
Donald Trump anunció la pausa temporal del “Proyecto Libertad” en el estrecho de Ormuz en medio de crecientes tensiones con Irán. La decisión, comunicada por su cuenta de Truth Social, busca ganar tiempo para intentar cerrar un acuerdo después de los recientes enfrentamientos con la República Islámica en el golfo Pérsico.
15:47 | 05/05/2026
Un palestino ganó el Pulitzer por documentar ataques israelíes y la destrucción de Gaza
El fotógrafo Saher Alghorra ganó el Premio Pulitzer 2026 por sus imágenes que muestran el daño humano y material que causó el genocidio en proceso en la Franja de Gaza.
07:03 | 05/05/2026
Estados Unidos e Irán intercambian ataques y peligra el alto el fuego
Teherán acusó a Washington de la muerte de cinco civiles en Ormuz. Hubo ataques iraníes en Emiratos Árabes Unidos y Omán.
20:10 | 04/05/2026
Después de las represalias de Trump, Europa responde y afianza su vínculo con Canadá
La retirada de tropas de Estados Unidos impulsa a Europa a reforzar su defensa y coordinar posiciones con Canadá -otro aliado de Washington que se viene distanciando- en plena tensión global.
19:33 | 04/05/2026
Obama reveló que Netanyahu quiso arrastrarlo a la guerra contra Irán
Al igual que reveló en marzo el ex director de contraterrorismo del gobierno de Trump, Obama dio a entender que la nueva escalada bélica fue la presión de Netanyahu.
FOTO ARCHIVO. El expresidente de Estados Unidos Barack Obama asiste al segundo día de la Convención Nacional Demócrata (DNC) en Chicago, Illinois, Estados Unidos
08:22 | 04/05/2026
Ataques cruzados entre EE.UU. e Irán profundizan la guerra en el estrecho de Ormuz
Donald Trump acusó a Irán de dispararle a buques de países ajenos al conflicto en Medio Oriente en el estrecho de Ormuz; asimismo, el presidente estadounidense anunció que su país destrozó siete lanchas iraníes.
18:11 | 03/05/2026
León XIV recibirá a Marco Rubio para descongelar la relación con Trump
El pontífice y el presidente de Estados Unidos habían tenido cruces verbales en las últimas semanas por la guerra contra Irán.
14:23 | 03/05/2026
Nuevo esquema en Ormuz y fin de la agresión: los 14 puntos del plan de paz de Irán
El presidente de Estados Unidos Donald Trump dijo que evalúa la propuesta presentada por Irán para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra.
10:00 | 03/05/2026
Tras rechazar la propuesta de Irán, Trump dice que "liberará" los buques de Ormuz
Mientras Irán evalúa una respuesta al rechazo de Trump, el presidente de Estados Unidos dijo que este lunes empezará con el "proyecto libertad".
00:05 | 03/05/2026
Presión internacional por el fin de la guerra y la apertura de Ormuz
Rusia y China presionan por una salida negociada mientras el bloqueo en el estrecho de Hormuz amplifica el conflicto y despierta advertencias globales por sus consecuencias económicas, humanitarias y sanitarias.
20:30 | 02/05/2026
Derrumbe industrial a contramano del mundo
La suba del petróleo por el conflicto en Medio Oriente anticipa presiones inflacionarias y riesgo de recesión global. Mientras el mundo revisa su modelo productivo, Argentina profundiza la caída industrial y el empleo en un contexto de apertura y ajuste.
El shock petrolero global expone y agrava la fragilidad industrial argentina.