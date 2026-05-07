Israel ataca Beirut por primera vez desde la tregua y mata a un comandante de Hezbollah

La guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel suma este jueves nuevos focos de tensión militar y diplomática en Medio Oriente. Israel volvió a atacar Beirut por primera vez desde la tregua en Líbano y aseguró haber matado a un comandante de Hezbollah, mientras crece el enfrentamiento naval en el estrecho de Ormuz tras disparos de fuerzas estadounidenses contra un petrolero iraní y el decomiso de un buque de bandera panameña que Tel Aviv calificó como una “amenaza global”. En paralelo, Donald Trump mantuvo reuniones con ejecutivos de las petroleras Chevron y ExxonMobil para analizar el impacto energético del conflicto, Francia desplazó el portaaviones Charles de Gaulle hacia el mar Rojo y Emmanuel Macron pidió levantar el bloqueo en Ormuz tras conversar con el presidente iraní. En medio de la escalada, Teherán evalúa responder este jueves a la propuesta de paz impulsada por Washington. Seguí la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel EN VIVO. Conocé las últimas noticias de hoy, jueves 7 de mayo, del conflicto en Medio Oriente.