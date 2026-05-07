El Gobierno aumentó la Tarjeta Alimentar: cuáles son los montos desde mayo

El Ministerio de Capital Humano dispuso, este jueves, un aumento del 38% en la Prestación Alimentar, conocida como Tarjeta Alimentar, que comenzará a regir en mayo de 2026 y alcanzará a hogares vulnerables con hijos, embarazadas y familias con personas con discapacidad.

La actualización, oficializada mediante la Resolución 161/2026 que la cartera que dirige Sandra Pettovello publicó en el Boletín Oficial, afecta a las tres escalas (familias con uno, dos y tres hijos o más).

Se trata de la primera suba desde la de junio de 2024, por lo que termina con casi dos años de congelamiento de esta prestación instrumentada por la ANSES. En ese período, la inflación fue del 82% (con corte en marzo de 2026), por lo que la Tarjeta Alimentar sigue atrasada respecto a la suba de precios.

En concreto, los nuevos montos serán de $72.250 para hogares con un hijo, $113.299 para familias con dos hijos y $149.425 para quienes tengan tres hijos o más.

El beneficio alcanza a padres o madres con un hijo de hasta 17 años que perciban la Asignación Universal por Hijo (AUH), asignaciones familiares para trabajadores temporarios o pensiones no contributivas para madres de siete hijos. También se incorpora a mujeres embarazadas que cobren la Asignación por Embarazo y a familias con hijos con discapacidad, sin límite de edad.

El Gobierno justificó el incremento en la necesidad de “fortalecer las acciones” destinadas a recomponer el poder de compra de los sectores vulnerables. La prestación consiste en una transferencia mensual destinada exclusivamente a la compra de alimentos y forma parte del Plan Argentina contra el Hambre.

Los nuevos montos de la Tarjeta Alimentar desde mayo de 2026

Hogares con un hijo: $72.250

$72.250 Hogares con dos hijos: $113.299

$113.299 Hogares con tres hijos o más: $149.425

Cuándo se cobra la Tarjeta Alimentar en mayo 2026

Los titulares de la Tarjeta Alimentar recibirán el dinero según la terminación del DNI, siguiendo el calendario de la AUH. Las fechas confirmadas son:

DNI terminado en 0: lunes 11 de mayo

DNI terminado en 1: martes 12 de mayo

DNI terminado en 2: miércoles 13 de mayo

DNI terminado en 3: jueves 14 de mayo

DNI terminado en 4: viernes 15 de mayo

DNI terminado en 5: lunes 18 de mayo

DNI terminado en 6: martes 19 de mayo

DNI terminado en 7: miércoles 20 de mayo

DNI terminado en 8: jueves 21 de mayo

DNI terminado en 9: viernes 22 de mayo

El depósito se realiza de forma automática en la misma cuenta donde se percibe la AUH o la asignación correspondiente, por lo que no es necesario gestionar ningún trámite adicional para acceder al cobro.

Cuánto cobro por AUH de Anses en mayo de 2026

En paralelo al calendario, los montos de la AUH también se actualizaron. En mayo, el valor por hijo asciende a $141.286, aunque el 80% se paga mensualmente y el 20% restante se retiene hasta la presentación de la libreta.

De este modo, los titulares de la AUH con un hijo recibirán un total de $213.536 a partir de mayo de 2026 incorporando el valor de la Tarjeta Alimentar.