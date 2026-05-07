Imagen de archivo del once inicial de la selección nacional de Países Bajos posando antes de un partido amistoso contra Noruega en el Johan Cruijff Arena, Ámsterdam, Países Bajos.

La Federación de Fútbol de Países Bajos ‌anunció el ‌jueves que su selección concluirá sus preparativos para el Mundial con un partido amistoso internacional contra Uzbekistán en Nueva York el 8 ​de junio.

El ⁠partido se disputará en ‌el estadio Icahn y ⁠dará comienzo a ⁠las 14:45 hora local.

Los neerlandeses ya tenían programado un amistoso ⁠en el estadio Feijenoord ​de Róterdam contra ‌Argelia el 3 ‌de junio y partirán ⁠hacia Estados Unidos al día siguiente, con destino a Nueva York para una ​concentración ‌de entrenamiento del 5 al 8 de junio.

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El 9 de junio se dirigirán a su ⁠campamento base en Kansas City, añadió la federación.

Países Bajos debutará en el Grupo F contra Japón en Dallas el 14 de junio, seguido de ‌Suecia en Houston el 20 de junio y Túnez en Kansas City el 25 de junio.

Uzbekistán se ha clasificado ‌para su primer Mundial y se enfrentará a Colombia, Portugal ‌y la ⁠República Democrática del Congo en el Grupo ​K.

(Escrito por Mark Gleeson en Ciudad del Cabo; editado en español por Carlos Serrano)