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Países Bajos fija su último partido de preparación para el Mundial contra Uzbekistán

07 de mayo, 2026 | 08.57

La Federación de Fútbol de Países Bajos ‌anunció el ‌jueves que su selección concluirá sus preparativos para el Mundial con un partido amistoso internacional contra Uzbekistán en Nueva York el 8 ​de junio.

El ⁠partido se disputará en ‌el estadio Icahn y ⁠dará comienzo a ⁠las 14:45 hora local.

Los neerlandeses ya tenían programado un amistoso ⁠en el estadio Feijenoord ​de Róterdam contra ‌Argelia el 3 ‌de junio y partirán ⁠hacia Estados Unidos al día siguiente, con destino a Nueva York para una ​concentración ‌de entrenamiento del 5 al 8 de junio.

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El 9 de junio se dirigirán a su ⁠campamento base en Kansas City, añadió la federación.

Países Bajos debutará en el Grupo F contra Japón en Dallas el 14 de junio, seguido de ‌Suecia en Houston el 20 de junio y Túnez en Kansas City el 25 de junio.

Uzbekistán se ha clasificado ‌para su primer Mundial y se enfrentará a Colombia, Portugal ‌y la ⁠República Democrática del Congo en el Grupo ​K.

(Escrito por Mark Gleeson en Ciudad del Cabo; editado en español por Carlos Serrano)

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