Mapas del subte y guía de combinaciones en la Ciudad de Buenos Aires

El subte es una de las formas más rápidas de moverse por la ciudad de Buenos Aires. Compuesta por las líneas A, B, C, D, E y H, la red de subterráneos se extiende por toda la Capital Federal y logra conectar barrios porteños fácilmente gracias a las diferentes combinaciones.
Mapa del subte de la ciudad de Buenos Aires: cómo son las combinaciones
En concreto, el subte cuenta con seis líneas que se conectan entre sí y pueden combinarse para ampliar el viaje al recorrer la ciudad porteña. Incluso, algunas líneas tienen conexión con los ferrocarriles Sarmiento, Urquiza y Roca.
Entre las múltiples variantes que se pueden optar por usar para viajar, las combinaciones disponibles entre líneas son:
- La línea A + C en la estación Lima (línea A) con Av. de Mayo (línea C)
- La línea A + H en la estación Plaza Miserere/Once (línea A) con Once (línea H)
- La líea A + E en la estación Perú (línea A) con Bolívar (línea E) — son estaciones distintas pero conectadas por pasillo en el mismo nudo del microcentro, junto con la línea D
- La línea B + C en la estación Carlos Pellegrini (línea B) con Diagonal Norte (línea C)
- La línea B + D en la estación Carlos Pellegrini (línea B) con 9 de Julio (línea D)
- La línea B + H en la estación Pueyrredón (línea B) con Corrientes (línea H)
- La línea C + D en la estación Diagonal Norte (línea C) con 9 de Julio (línea D)
- La línea C + E en Retiro, se trata de la terminal de ambas líneas.
- La línea D + E en la estación Catedral (línea D) con Bolívar (línea E), también en el nudo del microcentro
- La línea D + H en la estación Santa Fe (línea D) con Pueyrredón (línea H)
El recorrido de las líneas de subte en la Ciudad de Buenos Aires
- Mapa del subte A
- Mapa del subte B
- Mapa del subte C
- Mapa del subte D
- Mapa del subte E
- Mapa del subte H
Hasta qué hora funciona el subte: los horarios del transporte porteño
Durante los días de semana, las diferentes líneas de subte suelen funcionar hasta las 22.30 hs. Sin embargo, durante el fin de semana, feriados y ciertos eventos masivos, el horario puede extenderse hasta la 1.30 am.