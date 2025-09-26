Mapa del subte H de Buenos Aires: estaciones y recorrido de la línea

La línea H del subte de Buenos Aires es una de las más nuevas de la red porteña y cumple un rol fundamental al unir barrios claves de la ciudad de norte a sur. Cuáles son su estaciones y en cuáles hace combinación.

El recorrido de la línea H: cuáles son sus estaciones

La línea H fue la primera en diseñarse como un corredor transversal que no sigue el eje norte–sur tradicional de las demás. Su inauguración se dio en 2007 y, desde entonces, ha ampliado su recorrido. La línea conecta Parque Patricios con Recoleta y atraviesa zonas densamente pobladas, instituciones educativas, hospitales y centros culturales, y tarda 19 minutos en ir de una estación cabecera a la otra.

Actualmente, su recorrido oficial incluye las siguientes estaciones:

Hospitales (cabecera sur)

(cabecera sur) Parque Patricios

Caseros

Inclán – Mezquita Al Ahmad

Humberto 1.º (combinación con Línea E)

Venezuela

Once – 30 de Diciembre (conexión con Línea A y Ferrocarril Sarmiento)

Corrientes (combinación con Línea B)

Córdoba

Santa Fe (conexión con Línea D)

Las Heras

Facultad de Derecho – Julieta Lanteri (cabecera norte, cercana a Recoleta y la UBA)

Mapa del subte H de Buenos Aires: estaciones y recorrido de la línea

Qué combinaciones hace la línea H

Uno de los puntos fuertes del subte H es que permite conectar con varias líneas de la red para moverse desde la zona sur hasta el centro y el norte de la ciudad. Así, se puede hace combinaciones con:

Combinación con la Línea E : en Humberto 1.º

: en Humberto 1.º Con la Línea A: en Once – 30 de Diciembre

en Once – 30 de Diciembre Con la Línea B: en Corrientes

en Corrientes Con la Línea D: en Santa Fe

Los horarios de la línea H del subte

La Línea H del Subte comienza a circular a la mañana, aunque dependen del día de la semana, sea feriado o no. De acuerdo al día, el servicio suele comenzar:

Lunes a viernes: a partir de las 5:30 horas

a partir de las 5:30 horas Sábados: desde las 6:00 horas.

desde las 6:00 horas. Domingos y feriados: comienza a circular a partir de las 8 de la mañana.

Mientras que el horario del último subte de la línea H también depende del día de la semana, pero además de la estación cabecera de la que parta el servicio. Los horarios del último recorrido son: