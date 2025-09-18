Mapa del subte B de Buenos Aires: estaciones y recorrido de la línea

La línea B del subte de Buenos Aires es una de las más utilizadas por los pasajeros que viajan a diario entre el norte y el centro de la Ciudad. Inaugurada en 1930, conecta el barrio de Villa Urquiza con el corazón de la Capital Federal. ¿Cuáles son sus estaciones y qué recorrido hace?

Línea B del subte: cuáles son sus estaciones y cómo es el recorrido

La línea B es una de las más utilizadas y tiene recorrido práctico, ya que atraviesa la ciudad desde el Microcentro, cubriendo gran parte de la avenida Corrientes y pasando por zonas comerciales, residenciales y educativas. En total, el subte B cuenta con 17 estaciones:

Juan Manuel de Rosas – Villa Urquiza Echeverría Los Incas – Parque Chas Tronador – Villa Ortúzar Federico Lacroze (conexión con el Ferrocarril Urquiza) Dorrego Malabia – Osvaldo Pugliese Ángel Gallardo Medrano Carlos Gardel (cercana al Abasto Shopping) Pueyrredón (conexión con la línea H) Pasteur – AMIA Callao Uruguay Carlos Pellegrini (conexión con líneas C y D) Florida Leandro N. Alem

Conexiones con otras líneas y trenes

En Federico Lacroze : combinación con el Ferrocarril Urquiza .

En Pueyrredón : hace combinación con la línea H .

En Carlos Pellegrini: conexión con líneas C y D (nudo Obelisco).

Esto convierte al subte B en una línea clave para quienes llegan desde el conurbano o necesitan moverse por el centro porteño.

Cuáles son los horarios de la línea B

La Línea B del Subte comienza a circular a las 5:30 horas de lunes a viernes. En cambio, los sábados lo hace a partir de las 6:00 horas. En el caso de los domingos y feriados, inicia su recorrido a partir de las 8 de la mañana.

Mientras que el último subte de la Línea B depende del día de la semana, sea feriado o no, y de la estación cabecera de la que parta el servicio. El último que sale de Leandro N. Alem circula a las 23:30 de lunes a viernes, a las 23:53 los sábados y a las 22:28 los domingos y feriados. Al tiempo que los del recorrido desde la cabecera Juan Manuel de Rosas – Villa Urquiza parte a las 23:00 de lunes a viernes, a las 23:22 los sábados y a las 22:00 los domingos y feriados.