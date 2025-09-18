EN VIVO
Mapa del subte B de Buenos Aires: estaciones y recorrido de la línea

La línea B se extiende bajo la Av. Corrientes y recorre desde el microcentro hasta el barrio de Villa Urquiza. Cuáles son sus estaciones.

18 de septiembre, 2025 | 19.46

La línea B del subte de Buenos Aires es una de las más utilizadas por los pasajeros que viajan a diario entre el norte y el centro de la Ciudad. Inaugurada en 1930, conecta el barrio de Villa Urquiza con el corazón de la Capital Federal. ¿Cuáles son sus estaciones y qué recorrido hace?

Línea B del subte: cuáles son sus estaciones y cómo es el recorrido

La línea B es una de las más utilizadas y tiene recorrido práctico, ya que atraviesa la ciudad desde el Microcentro, cubriendo gran parte de la avenida Corrientes y pasando por zonas comerciales, residenciales y educativas. En total, el subte B cuenta con 17 estaciones:

  1. Juan Manuel de Rosas – Villa Urquiza

  2. Echeverría

  3. Los Incas – Parque Chas

  4. Tronador – Villa Ortúzar

  5. Federico Lacroze (conexión con el Ferrocarril Urquiza)

  6. Dorrego

  7. Malabia – Osvaldo Pugliese

  8. Ángel Gallardo

  9. Medrano

  10. Carlos Gardel (cercana al Abasto Shopping)

  11. Pueyrredón (conexión con la línea H)

  12. Pasteur – AMIA

  13. Callao

  14. Uruguay

  15. Carlos Pellegrini (conexión con líneas C y D)

  16. Florida

  17. Leandro N. Alem

Conexiones con otras líneas y trenes

  • En Federico Lacroze: combinación con el Ferrocarril Urquiza.

  • En Pueyrredón: hace combinación con la línea H.

  • En Carlos Pellegrini: conexión con líneas C y D (nudo Obelisco).

Esto convierte al subte B en una línea clave para quienes llegan desde el conurbano o necesitan moverse por el centro porteño.

Cuáles son los horarios de la línea B

La Línea B del Subte comienza a circular a las 5:30 horas de lunes a viernes. En cambio, los sábados lo hace a partir de las 6:00 horas. En el caso de los domingos y feriados, inicia su recorrido a partir de las 8 de la mañana.

Mientras que el último subte de la Línea B depende del día de la semana, sea feriado o no, y de la estación cabecera de la que parta el servicio. El último que sale de Leandro N. Alem circula a las 23:30 de lunes a viernes, a las 23:53 los sábados y a las 22:28 los domingos y feriados. Al tiempo que los del recorrido desde la cabecera Juan Manuel de Rosas – Villa Urquiza parte a las 23:00 de lunes a viernes, a las 23:22 los sábados y a las 22:00 los domingos y feriados.

