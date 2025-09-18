Mapa del subte B de Buenos Aires: estaciones y recorrido de la línea

La línea B del subte de Buenos Aires es una de las más utilizadas por los pasajeros que viajan a diario entre el norte y el centro de la Ciudad. Inaugurada en 1930, conecta el barrio de Villa Urquiza con el corazón de la Capital Federal. ¿Cuáles son sus estaciones y qué recorrido hace?
Línea B del subte: cuáles son sus estaciones y cómo es el recorrido
La línea B es una de las más utilizadas y tiene recorrido práctico, ya que atraviesa la ciudad desde el Microcentro, cubriendo gran parte de la avenida Corrientes y pasando por zonas comerciales, residenciales y educativas. En total, el subte B cuenta con 17 estaciones:
-
Juan Manuel de Rosas – Villa Urquiza
-
Echeverría
-
Los Incas – Parque Chas
-
Tronador – Villa Ortúzar
-
Federico Lacroze (conexión con el Ferrocarril Urquiza)
-
Dorrego
-
Malabia – Osvaldo Pugliese
-
Ángel Gallardo
-
Medrano
-
Carlos Gardel (cercana al Abasto Shopping)
-
Pueyrredón (conexión con la línea H)
-
Pasteur – AMIA
-
Callao
-
Uruguay
-
Carlos Pellegrini (conexión con líneas C y D)
-
Florida
-
Leandro N. Alem
Conexiones con otras líneas y trenes
-
En Federico Lacroze: combinación con el Ferrocarril Urquiza.
-
En Pueyrredón: hace combinación con la línea H.
-
En Carlos Pellegrini: conexión con líneas C y D (nudo Obelisco).
Esto convierte al subte B en una línea clave para quienes llegan desde el conurbano o necesitan moverse por el centro porteño.
Cuáles son los horarios de la línea B
La Línea B del Subte comienza a circular a las 5:30 horas de lunes a viernes. En cambio, los sábados lo hace a partir de las 6:00 horas. En el caso de los domingos y feriados, inicia su recorrido a partir de las 8 de la mañana.
Mientras que el último subte de la Línea B depende del día de la semana, sea feriado o no, y de la estación cabecera de la que parta el servicio. El último que sale de Leandro N. Alem circula a las 23:30 de lunes a viernes, a las 23:53 los sábados y a las 22:28 los domingos y feriados. Al tiempo que los del recorrido desde la cabecera Juan Manuel de Rosas – Villa Urquiza parte a las 23:00 de lunes a viernes, a las 23:22 los sábados y a las 22:00 los domingos y feriados.