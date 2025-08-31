Una importante línea de Subte extiende su servicio: hasta qué hora funcionará.

Una de las líneas de subte más utilizadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires confirmó que extiende su servicio. A diferencia de las demás líneas de la red, funcionará hasta un poco más tarde y podrá facilitar la circulación de varios usuarios.

Se trata de la Línea D, con estaciones cabeceras en Congreso de Tucumán y Catedral, que extenderá el horario de su servicio de forma excepcional para este domingo 31 de agosto. El motivo se debe al partido que disputará River Plate contra San Martín de San Juan en el Estadio Monumental, por este motivo, la línea funcionará hasta más tarde para ayudar a descomprimir la zona más rápido.

El partido inicia a las 19:15 horas y la línea, que generalmente funciona hasta poco más de las 22 horas, brindará servicio hasta las 23 horas. De esta forma, será más fácil que los usuarios lleguen a este transporte para poder volver a sus hogares sin que la zona se congestione demasiado.

Sin embargo, hay un detalle a tener en cuenta y es que no todas las estaciones estarán habilitadas. Los trenes saldrán únicamente desde Congreso de Tucumán y estarán habilitadas las estaciones Olleros, Palermo, Pueyrredón y 9 de julio para la salida.

Hasta cuándo estará cerrada Plaza Italia, la estación de la línea D

Desde el lunes 11 de agosto, la estación Plaza Italia de la Línea D se encuentra fuera de servicio y lo estará por aproximadamente tres meses. La intervención forma parte del Plan de Renovación Integral de Estaciones impulsado por Subterráneos de Buenos Aires S.E. (SBASE), con el objetivo de modernizar espacios, mejorar la experiencia del pasajero y preservar elementos patrimoniales clave.

Las obras incluyen una impermeabilización completa con materiales de última generación, el recambio de revestimientos metálicos en cielorrasos y paredes, así como la renovación de pisos y escaleras con acabados graníticos. También se instalarán luces LED, se actualizará el mobiliario de andén —con bancos, cestos y apoyos isquiáticos—, y se renovará la señalización, incluyendo carteles y paneles braille en pasamanos y pórticos. Además, se llevarán adelante trabajos de restauración sobre los ocho murales existentes y las baldosas mayólicas histórica