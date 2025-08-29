Transporte público gratis: por qué no se va a pagar boleto en colectivos, trenes y subtes

La decisión fue tomada por el ministerio de Transporte.

El transporte público en Argentina es un rubro que se puso en el ojo de los millones de pasajeros que se trasladan en tren, colectivo y subte. Es que anunciaron que el boleto será absolutamente gratuito y desde el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires comunicaron los motivos detrás de esta decisión.

Por qué va a haber transporte público gratis en Buenos Aires

En los días de comicios, el transporte público será gratuito en toda la provincia de Buenos Aires. La medida abarca el 7 de septiembre para las elecciones provinciales y el 26 de octubre para las legislativas nacionales, y fue oficializada por el Ministerio de Transporte bonaerense mediante la Resolución RESO-2025-231-GDEBA-MTRAGP.

La gratuidad del servicio se extiende a una amplia gama de modalidades: incluye transporte urbano, interurbano de media y larga distancia, como así también el transporte fluvial del Delta del Paraná Además, se indicó que las frecuencias serán reforzadas, lo que permitirá que "todos puedan viajar de manera ágil y segura".

El ministro Martín Marinucci sostuvo que "el transporte público no solo es un medio de movilidad, sino también un instrumento de integración y de fortalecimiento institucional" . También señaló que la medida intenta asegurar que "ningún ciudadano o ciudadana vea limitado su derecho al voto por no poder acceder al transporte".

La Resolución prevé que el transporte automotor opere con frecuencia de un sábado, mientras que el transporte fluvial mantendrá la frecuencia habitual de día hábil durante ambas jornadas electorales. De este modo, se busca garantizar acceso amplio y fluido a los lugares de votación.

Asimismo, se invitó a los municipios bonaerenses a adherir a esta iniciativa, ampliando así su alcance territorial y reforzando el compromiso con el acceso equitativo al sufragio. De esta manera, el transporte público será gratuito en toda la provincia los días 7 de septiembre y 26 de octubre. La medida, junto con refuerzos de frecuencia y una amplia cobertura -urbana, interurbana y fluvial-, busca facilitar el acceso al voto y promover la participación democrática sin barreras.