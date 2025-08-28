Tres servicios de trenes de larga distancia dejarán de funcionar: las provincias a las cuales ya no se podrá llegar

Qué pasará con los servicios de larga distancia suspendidos

Trenes Argentinos suspenderá temporalmente los servicios de larga distancia en la Línea Mitre hacia Rosario, Córdoba y Tucumán debido a obras en un puente entre Pueyrredón y Miguelete. Las fechas varían entre el 29 de agosto y el 2 de septiembre, dependiendo del recorrido, y los pasajeros afectados recibirán el reembolso completo de sus boletos, por lo que la medida impactó al servicio de larga distancia de este medio de transporte público.

Trenes Argentinos anunció la suspensión temporal de los servicios de pasajeros de larga distancia desde Buenos Aires hacia Rosario, Córdoba y Tucumán, debido a una obra de infraestructura en un puente ferroviario situado entre las estaciones Pueyrredón y Miguelete, de la Línea Mitre. Desde el organismo, aclararon que la suspensión no se debe a falta de material rodante, sino a la ejecución de una obra sobre el puente ferroviario mencionado, indispensable para garantizar la seguridad y estabilidad de los servicios de larga distancia.

Esta medida afecta a cientos de personas que habían planificado su traslado vía tren. Si bien se ofrece la devolución total del boleto, aún resta conocer si habrá sustitutos como colectivos, servicios parciales o refuerzos, lo cual sería clave especialmente para quienes dependen del tren como medio confiable.

Cronograma de las suspensiones

Según el cronograma informado, los servicios se verán afectados en las siguientes fechas:

Retiro - Rosario: suspensión del 29 al 31 de agosto y el 1° de septiembre.

Retiro → Córdoba: el 31 de agosto.

Retiro - Tucumán: el 1° de septiembre.

Rosario - Retiro: 30 y 31 de agosto, 1° y 2 de septiembre.

Córdoba - Retiro: 29 de agosto y 2 de septiembre.

Tucumán - Retiro: 29 de agosto y 2 de septiembre.

Aquellas personas que cuenten con pasajes ya comprados recibirán una devolución total del valor del boleto.

Cómo funciona el servicio de tren a Tucumán

El tren Buenos Aires - Tucumán, operado por Trenes Argentinos, corre dos veces por semana, con una duración aproximada de 32 horas entre extremo y extremo . La Estación Mitre de Tucumán, icono histórico de la ciudad, retomó su función en octubre de 2023, tras largas obras de recuperación del puente sobre el río Salí.