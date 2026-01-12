River Plate le ganó 1 a 0 a Millonarios de Colombia en el primer amistoso del 2026

River ganó por la mínima ante Millonarios en Montevideo en el primer amistoso del año.

River Plate le ganó por 1 a 0 a Millonarios de Colombia en el Estadio Gran Parque Central de Montevideo por la primera fecha del certamen Serie Río de La Plata. En el primer amistoso de 2026 para los dirigidos por Marcelo Gallardo, Gonzalo Montiel marcó el único gol del encuentro a los 22 minutos del segundo tiempo.

Con este resultado, el cuadro de Núñez empieza con el pie derecho en un año en el que buscará revertir la floja imagen demostrada en 2025, con la Copa Sudamericana como su máximo desafío en el horizonte. El próximo sábado 17 de enero desde las 22 horas, enfrentará a Peñarol en el Campus de Maldonado en su segunda y última participación en la competición de carácter amistoso.

Video: el gol de penal de Gonzalo Montiel para la victoria de River

Quién es Facundo González, la sorpresa en el once titular de River contra Millonarios

El anuncio de la formación titular diseñada por Marcelo Gallardo provocó sorpresa con la inclusión de Facundo González, quien conforma la zaga del equipo junto con Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero. El cordobés nacido en San Francisco de 19 años y con amplia trayectoria en la Reserva (fue parte del plantel campeón en 2024) ganó la pulseada e irá desde el arranque frente al cuadro colombiano. En septiembre del año pasado firmó contrato con la institución hasta diciembre de 2028 con una astronómica cláusula de 100 millones de euros.

La formación de River para el amistoso ante Millonarios

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Facundo González; Kevin Castaño, Fausto Vera, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

La formación de Millonarios de Colombia

Diego Novoa; Carlos Sarabia, Alex Moreno Paz, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Danovis Banguero; Stiven Vega, Mateo García, Mackalister Silva, Carlos Darwin Quintero; Leonardo Castro. DT: Hernán Torres.

Los posibles nuevos refuerzos de River

Luego de las llegadas de Vera, Moreno y Viña, también suenan como fichajes del "Millonario" Jhohan Romaña (central de San Lorenzo), Santino Antino (mediocampista ofensivo de Godoy Cruz de Mendoza) y Maher Carrizo (extremo de Vélez Sarsfield). Tampoco descartan el arribo de un centrodelantero, luego del alejamiento de Miguel Borja rumbo a Cruz Azul de México.

River Plate vs. Millonarios: ficha técnica