River va a la FIFA para denunciar a un representante que "roba" jugadores

El Parma de Italia reconoció que negocia la incorporación del jugador.

En la tarde del viernes, se conoció que la dirigencia de River Plate avanzará de gran manera contra una representante y le aplicará una denuncia en la FIFA para que revocar su permiso. Una decisión que puede marcar un antes y un después en el fútbol argentino con el fin de que las jóvenes promesas no se escapen a Europa sin haber debutado de manera oficial.

Hace unos días, se conoció que Luca Scarlato se consideró como jugador en libertad de acción después de que comunicara que se marchará del país bajo la modalidad de la patria potestad. Esto provocó que se enciendan varias alarmas en el "Millonario", debido a que la intención era generarle un contrato que lo pudiera proteger de cualquier interés extranjero. Es allí donde la figura de Martín Ariel Guastadisegno comienza a cobrar importancia, porque desde la institución lo señalan como el gran responsable de haber inclinado la balanza en el futbolista.

El empresario también sacó a Soulé de Vélez bajo la misma modalidad.

"Con el apoyo de la AFA y de la Conmebol, River envió este viernes una denuncia contra Guastadisegno a la Comisión Disciplinaria de la FIFA, firmada por el presidente Stefano Di Carlo, en la que solicita que se le revoque la licencia para operar como agente FIFA", expresaron desde el Diario Olé. Lo particular de esta denuncia radica en que el joven fue tentado con la posibilidad de sumarse a las divisiones inferiores de la Roma, Milan y Parma. De hecho, este último club le confirmó a River que está en negociaciones para incorporar al juvenil.

Por otro lado, no es la primera vez que Guastadisegno es mencionado en un caso similar, debido a que Matías Soulé se marchó del fútbol argentino bajo el mismo modus operandi y le privó a Vélez poder disfrutar de sus servicios. Un empresario que en el Fortín fue considerado persona no grata, además de no tener permitido participar en la negociación de jugadores ya sea profesionales o aquellos que están en proceso de formación.

"Una práctica sistemática incompatible con los principios de integridad, lealtad deportiva y protección de clubes formadores, principios que informan el ordenamiento reglamentario de FIFA, y cuya tutela resulta esencial para la preservación del fútbol juvenil como base estructural del deporte", señala la denuncia que el "Millonario" realizó contra empresario después de perder a Scarlato.

El último contacto con River con el joven futbolista se dio el 22 de diciembre donde en una reunión por zoom se le realizó una propuesta formal para firmar contrato. En ella, la familia decidió rechazar la oferta y anunciaron que tenían la intención de escuchar algunas propuestas que el empresario había acercado porque las consideraban fundamentales para el proyecto deportivo. El paso de los días expuso que hubo contactos directos con el Milan de Italia para intentar colocar al jugador allí, pero los directivos rechazaron la posibilidad.