Powell dice Gobierno le ha amenazado con acusación penal por su testimonio ante el Senado

Por Howard ‍Schneider y Ann Saphir

WASHINGTON, 11 ene (Reuters) - El presidente de la Reserva ‍Federal, Jerome ⁠Powell, dijo el domingo que el gobierno de Trump lo amenazó con una acusación penal y extendió citaciones al gran jurado por el testimonio que dio ante el Congreso el verano pasado sobre un proyecto de ‌renovación del edificio de ⁠la Fed.

Según Powell, la ⁠acción es un "pretexto" destinado a poner más presión sobre el banco central para ‍que baje las tasas de interés.

"El viernes, el Departamento ⁠de Justicia entregó ‌a la Reserva Federal citaciones del gran jurado, amenazando con una acusación criminal relacionada con mi testimonio ante el Comité Bancario del ‌Senado ‌el pasado junio", dijo Powell en un comunicado el domingo, en lo que supone una escalada en la disputa entre ​él y Donald Trump que se remonta a los primeros años de Powell como presidente en 2018.

"Tengo un profundo respeto por el Estado de derecho y por la rendición de ‍cuentas en nuestra democracia. Nadie -ciertamente no el presidente de la Reserva Federal- está por encima de la ley", dijo Powell en el breve comunicado ​publicado por la Fed a última hora del domingo.

La Casa Blanca no respondió ​inmediatamente a una petición de comentarios sobre Powell.

Con información de Reuters