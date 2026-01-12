"Mini tsunami" en Santa Clara del Mar: ¿puede volver a pasar? qué dicen los expertos sobre el meteotsunami

Una ola gigante azotó Santa Clara de Mar y Mar del Plata y dejó un saldo de un muerto y más de 35 personas heridas. La gran pregunta está en qué tipo de fenómeno fue y sí puede volver a pasar en plena temporada alta en la Costa Atlántica. Cuál es la advertencia de los expertos.

En diálogo con TN, el oceanógrafo Walter Dragani señaló que el fenómeno podría ser un meteotsunami y confirmó que podría volver a ocurrir. " Sí, no se sabe cuando, pero los meteotsunamis son muy frecuentes en la costa bonaerense, lo que ocurre es que no los clasificamos por altura si no por período, porque pueden ir de 20 minutos a una hora", explicó el especialista.

Si bien todavía no está confirmado por la forma y la manera en la que se presentó el fenómeno se considera que es un meteosunamis. De acuerdo a Dragani, estos eventos tienen una altura media de 30 centímetros, pero a veces son más grandes. "El récord histórico tiene un 1,74 metros ocurrió en 1970 en la zona de Mar del Plata", comparó el experto.

En medio de la versión de los vecinos de la ciudad balnearia, de que la ola había alcanzado los cinco metros, Fernando Oreiro, Ingeniero de la sección de Mareas del Instituto de Hidrografía Naval, sostuvo que los datos registrados señalan que la ola fue de un poco más de un metro.

"Estos fenómenos se registraron en otros momentos, no con las consecuencias de hoy. Pero no es tan extraño que ocurran estas variaciones en un periodo de tiempo relativamente corto y de un metro", indicó.

En ese sentido, apuntó que no es "tan extraño" que ocurra este evento en diferentes zonas de Mar del Plata, aunque aclaró que eso no quiere decir que vayan a ocurrir en lo inmediato.

"Tenemos que confirmar que sea un meteotsunami, tenemos que verificar con datos de presión para ver si hubo un cambio de presión abrupta que hizo que se fuera propagando por el agua y llegara a estas variaciones tan altas", subrayó.

Santa Clara del Mar: el meteotsunami dejo muertos y más de 35 heridos

Tras el impacto en Santa Clara del Mar, se confirmaron un muerto y más de 35 personas heridas. En diálogo con TN, explicó sobre uno de los hombres fallecidos, Fabián García, titular de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires, explicó: "Aparentemente, fue empujado por el agua, se golpeó contra unas rocas". "Hay otra persona que sufrió un infarto que está internada y aproximadamente 35 heridos leves", agregó García.