Entre Retiro y Facultad de Derecho: el proyecto de tren que busca revolucionar al transporte público

El proyecto de una nueva estación de tren que busca revolucionar el transporte en Buenos Aires.

El transporte público en Argentina es uno de los rubros en los que más se interesa la gente para estar a tono con la información de los servicios de trenes, subtes y colectivos. En este caso, lo que se anunció recientemente es la puesta en marcha del proyecto de una nueva estación de tren que combine con la línea H entre Retiro y Facultad de Derecho.

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció un ambicioso plan para construir una nueva estación de tren en pleno centro porteño, ubicada entre la terminal de Retiro y la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA. La intención será conectar con las líneas Mitre, Belgrano Norte, San Martín y la línea H del subte

Cabe recordar que la última inauguración de una estación de tren fue hace casi diez años: la de Ciudad Universitaria en la línea Belgrano Norte. El nuevo proyecto conectaría una zona estratégica y agilizaría la intermodalidad en el sistema urbano. De esta manera, este proyecto se sumará a otras iniciativas de movilidad urbana, como la construcción de la esperada línea F de subte, que unirá Barracas con Palermo.

Cómo se encuentra el proyecto de la línea F del subte

Tendrá 9 km, 11 estaciones y comenzará a operar en 2031, con obras previstas a partir de 2026. En paralelo, continúan los estudios del histórico proyecto Red de Expresos Regionales (RER), ideado para integrar todas las líneas suburbanas mediante túneles y estaciones subterráneas, aunque aún no se ha concretado por falta de presupuesto.

Según informó Jorge Macri, la línea F mejorará la conectividad, reducirá la saturación de la línea C y facilitará el acceso a más de 300.000 pasajeros diarios. Además, se lanzó el proyecto del TramBus, junto con el subte F, como parte de la modernización del transporte urbano Buenos Aires.