La estación Carlos Gardel de la línea B permanecerá cerrada durante dos meses.

En el marco del Plan de Renovación Integral de Estaciones llevado adelante por Subterráneos de Buenos Aires S.E. (SBASE), una de las estaciones de la línea B, clave para los usuarios, permanecerá cerrada durante dos meses. La medida rige desde este lunes 25 de agosto.

La obra se da con el objetivo de "mejorar la infraestructura existente y la experiencia de viaje de los usuarios", informó SBASE. Así que la estación Carlos Gardel cerrará sus puertas, por lo que quienes deban ir a la zona del Abasto tendrán que descender en Pueyrredón.

¿Cómo será la remodelación de la estación Carlos Gardel de la línea B?

Cabe recordar que otra de las estaciones que se encuentra cerrada por obras es Plaza Italia. En este contexto, en la estación Carlos Gardel se realizarán trabajos de impermeabilización, pintura, recambio total de pisos, nuevas luces led, renovación de señalética, colocación de señalización braille en pasamanos y pórticos, y nuevo mobiliario en andén, como bancos, cestos y apoyos isquiáticos.



En cuanto a impermeabilización, se ejecutarán trabajos de inyección, tratamiento de juntas y utilización de productos de última generación. Además, en materia de conservación patrimonial, se contempla la restauración de diez murales ubicados en zona de vestíbulo y andén, un trabajo que está a cargo de restauradores profesionales.

El proyecto implica la intervención de los sectores correspondientes a accesos, galerías de escaleras (pedestres y mecánicas), vestíbulos y andenes, y apunta a garantizar una mejor circulación por la estación, al transformarla en un espacio más cómodo, ordenado y con mayor iluminación.

¿Qué otras estaciones fueron remodeladas?

Durante el Plan de Renovación Integral de Estaciones, hasta el momento 11 estaciones de subte fueron puestas en valor: Castro Barros, Lima y Acoyte (Línea A), Pueyrredón y Pasteur - AMIA (Línea B), San Martín (Línea C), Bulnes, Facultad de Medicina, Scalabrini Ortiz y Palermo (Línea D), y Jujuy (Línea E).

Además, se renovaron 13 paradores del Premetro (Ana María Janer, Cecilia Grierson, Mariano Acosta, Ana Díaz, Escalada, Presidente Illia, Parque de la Ciudad, Pola, Centro Cívico Lugano, Nuestra Señora de Fátima, Intendente Saguier, Somellera y Fernández de la Cruz).

Por otro lado, las obras seguirán en otras siete estaciones: Loria, Río de Janeiro, Piedras y Congreso (Línea A); Uruguay y Malabia (Línea B); Tribunales y Agüero (Línea D). También se lanzaron licitaciones para la renovación de seis estaciones: Medrano y Ángel Gallardo (Línea B), Lavalle e Independencia (Línea C), y General Urquiza y Entre Ríos (Línea E).