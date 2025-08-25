Cierra una de las estaciones más concurridas de Subte: por dos meses, no estará habilitada.

El Subte es uno de los medios de transporte más utilizados a diario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sin embargo, se conoció una mala noticia para los usuarios habitués: una de las estaciones más concurridas estará cerrada por, al menos, dos meses.

Precisamente, desde el lunes 25 de agosto, la concurrida estación Carlos Gardel de la Línea B del subte permanecerá fuera de servicio por aproximadamente ocho semanas. Esto se debe a que forma parte del Plan de Renovación Integral que impulsa mejoras en accesos, andenes y vestíbulos.

Este cierre se suma al que ya se produjo semanas atrás en Plaza Italia de la Línea D, que sigue sin servicio mientras continúan sus propias obras de renovación. Además, el plan contempla futuras intervenciones en estaciones como Medrano y Ángel Gallardo (Línea B), Uruguay y Malabia (Línea B), y en otras líneas: Línea A, Línea C, Línea E, y diversos paradores del Premetro.

Cuáles son las modificaciones que se harán en la estación

Situada en el corazón del barrio del Abasto, esta estación es una de las más transitadas de la red. Su cierre exigirá a quienes la utilizan diariamente buscar alternativas tanto dentro de la misma línea como combinaciones con otras líneas o medios de transporte. Por otro lado, cuando se inaugure nuevamente, en aproximadamente dos meses, los cambios contemplados son:

Impermeabilización, pintado y recambio total de pisos.

Instalación de iluminación LED, renovación de mobiliario y nueva señalética.

Inclusión de señalización en braille y restauración de diez murales ubicados en el vestíbulo y andén

Estas intervenciones buscan modernizar la estación y rescatar su valor patrimonial, mejorando la experiencia de viaje, la circulación y visibilidad dentro del espacio.