Aumentó la SUBE: cómo obtener un 70% de descuento en viajes pagando con Mercado Pago.

Septiembre llegó recargado en lo que servicios respecta. El noveno mes del año vino aparejado de una serie de aumentos, que incluyen al transporte público. El bolsillo ya dañado de los argentinos sufre un nuevo sacudón, y la pregunta de cómo llegar a fin de mes retumba cada vez más fuerte. En este contexto, un beneficio de una billetera digital brilla como oro: un 70% de descuento en viajes pagando con Mercado Pago.

Se trata de uno de los beneficios más jugosos de la app, que con el pago a través de código QR va sumando cada vez más usuarios en el transporte público. A continuación te contamos cómo acceder al 70% de descuento que ofrece Mercado Pago a los usuarios que paguen con la billetera digital en el colectivo, subte, tren o premetro.

Cómo acceder al 70% de descuento de Mercado Pago en transporte

Para acceder al 70% de descuento de Mercado Pago en transporte público, frente al aumento de septiembre 2025, hay que seguir una serie de pasos que son muy sencillos. A continuación te detallamos las instrucciones para que puedas ver reflejado el beneficio en tu próximo viaje:

Mercado Pago ofrece un 70% de descuento a quienes paguen con QR el transporte.

Accedé a Mercado Pago Dirigite a la solapa de beneficios. Hacé clic en el beneficio "Colectivos con tu QR de Mercado Pago - 75% OFF". Seleccioná "Activar beneficio".

Una aclaración importante es que, el beneficio solo es aplicable a los 2 primeros viajes pagando con el QR de Mercado Pago. Además, los medios de pago disponibles son:

Dinero disponible en Mercado Pago

Tarjetas de débito Visa, Maestro y Cabal

Tarjetas de crédito Visa, Mastercard y American Express

¿Cuál es el tope de descuento?

El 70% de descuento en transporte de Mercado Pago tiene un tope de descuento y es de $2.500. Además, será valido hasta la medianoche del 7 de septiembre de 2025. Asimimo, el monto máximo de descuento es por usuario, y no es acumulable con otras promociones y/o beneficios vigentes.

¿A cuánto aumentó el transporte?

Las tarifas del transporte público sufrieron un nuevo ajuste en lo que va del año, en función del mecanismo de actualización automática correspondiente a la inflación y un adicional del dos por ciento. En septiembre 2025 en Argentina el subte y colectivo pasaron a tener nuevos valores en el AMBA. Las nuevas tarifas en cada caso son: