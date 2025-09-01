Llega a CABA de forma "express": furor por la nueva línea de colectivos que empezó a circular en septiembre.

Una importante empresa de transporte confirmó que, a partir de este lunes 1 de septiembre, un nuevo ramal de una famosa línea de colectivos empezó a circular. Este nuevo recorrido surgió para "descomprimir" otras líneas, ya que llega a CABA de forma express, acortando los tiempos y transportando a más volumen de pasajeros.

Según anunció la empresa MOQSA, desde este lunes funciona el ramal 159 R2 Expreso, que llega hasta Correo Central pero con menos paradas que los otros ramales. El recorrido de esta línea iniciará en Berazategui, en la zona sur del conurbano bonaerense y finalizará en pleno centro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Según explicaron desde la empresa, el objetivo de este ramal es "acortar los tiempos de viaje de los usuarios que diariamente se trasladan entre el sur del Conurbano y la Ciudad de Buenos Aires". Asimismo, enfatizaron: "Sumando una opción ágil a los servicios ya existentes de la Línea 159".

Cómo será el recorrido del nuevo ramal de la línea 159

El recorrido de este colectivo empezará en el Garage ubicado en la intersección de las calles 14 y Camino General Belgrano, en Berazategui. Luego, seguirá la ruta habitual de la línea hasta llegar al Triángulo de Bernal y, desde allí, se dirigirá de manera directa hasta la zona de Garay y Paseo Colón, retomando las paradas hasta su destino final en el Correo Central. A la vuelta, hará lo mismo desde Correo Central hasta el Garage, manteniendo siempre el esquema de la ruta.