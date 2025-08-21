Un colectivo que cruza la ciudad cambia de recorrido por este motivo

Se trata de la línea 60 de colectivos, que une el barrio de Barracas con Rincón de Milberg y Puente Saavedra y Belgrano con Belén de Escobar, Ingeniero Maschwitz y Rincón de Milberg.

Desde hace un tiempo el transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) aplica cambios a sus servicios o realiza pedidos para modificar estos. Al reciente nacimiento de una nueva línea de colectivos (la 197), ahora se suma otra que alterará su recorrido habitual.

Se trata de la línea 60 de colectivos, que une el barrio de Barracas con Rincón de Milberg y Puente Saavedra y Belgrano con Belén de Escobar, Ingeniero Maschwitz y Rincón de Milberg.

Esta vez, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través del Ministerio de Infraestructura, habilitó el cambio de recorrido de la línea 60 en sentido a Barracas, en la zona de Congreso.

¿Cómo quedó el nuevo recorrido de la línea 60 en Congreso?

Con este cambio, el recorrido quedó de la siguiente manera:

Rodriguez Peña

avenida Rivadavia

Solis

Yrigoyen

Solis

avenida Belgrano

Santiago del Estero

su ruta a Barracas

Por otro lado, las paradas se trasladaron a Solís y Belgrano, para "mejorar la seguridad vial en el barrio de Congreso", según informó el gobierno porteño.

¿Cuáles son los ramales de la nueva línea 197?

A diferencia de la 129, que se encuentra en un grupo tarifario más elevado, la 197 tendrá una tarifa común que se ajusta a las trazas correspondientes. Además de la reestructuración, la separación de las líneas viene acompañada de la incorporación de coches cero kilómetro a la plaza.

La línea 129 se centrará en los viajes de larga distancia, principalmente hacia La Plata, la 197 se ocupará de los ramales que recorren el sur del Gran Buenos Aires.

Ramal A: Plaza Once - Ingeniero Allan (actual ramal 19 de la línea 129)

Ramal B: Plaza Once - Barrio Marítimo (actual ramal 10 de la línea 129)

Ramal C: Retiro - Rotonda Gutiérrez (nuevo servicio)

Ramal D: Retiro - Rotonda Gutiérrez (nuevo servicio, por Autopista y Acceso Sudeste)

Ramal E: Retiro - Estación Florencio Varela (actual ramal 14 de la línea 129)

Ramal F: Plaza Once - Rotonda Gutiérrez (Expreso por Autopista)

Ramal G: Retiro - Rotonda Gutiérrez (Expreso por Autopista, por el Bajo)

Ramal H: Retiro - Rotonda Gutiérrez (Expreso por Autopista, por Metrobús Nueve de Julio y Constitución)

