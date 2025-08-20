La empresa La Central de Vicente López, que opera la línea 129, consiguió la aprobación de la Secretaría de Transporte para desdoblar sus recorridos.

El transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesa un nuevo cambio para responder a las demandas de los pasajeros. En este sentido, en las últimas horas se conoció una reestructuración de un servicio que conecta el conurbano con la ciudad.

A unos meses de haber presentado la solicitud, la empresa La Central de Vicente López, que opera la línea 129, consiguió la aprobación de la Secretaría de Transporte para desdoblar sus recorridos y dar nacimiento a una nueva línea de colectivos: la 197.

Oficializada a través de la Resolución 42/2025, la medida busca optimizar el servicio con el objetivo de beneficiar a los usuarios. Con esta modificación, una serie de ramales de la línea 129 pasarán a ser la 197 y tendrá una tarifa más económica.

¿Qué ramales de la 129 son ahora la 197?

A pesar de las objeciones presentadas por otras compañías, la Secretaría de Transporte desestimó las impugnaciones y dio luz verde al proyecto. A diferencia de la 129, que se encuentra en un grupo tarifario más elevado, la 197 tendrá una tarifa común que se ajusta a las trazas correspondientes.

Además de la reestructuración, la separación de las líneas viene acompañada de la incorporación de coches cero kilómetro a la plaza.

La línea 129 se centrará en los viajes de larga distancia, principalmente hacia La Plata, la 197 se ocupará de los ramales que recorren el sur del Gran Buenos Aires.

Recorrido de la línea 129 (hacia La Plata):

Ramal A: Plaza Once - La Plata por Rotonda Gutiérrez/Camino Centenario

Ramal B: Retiro - La Plata por Rotonda Gutiérrez/Camino Centenario

Ramal C: Metrobús Nueve de Julio - La Plata por Rotonda Gutiérrez/Camino Centenario

Ramal D: Plaza Once - La Plata (Expreso por Autopista)

Ramal E: Retiro - La Plata (Expreso por Autopista)

Ramal F: Metrobús Nueve de Julio - La Plata (Expreso por Autopista)

Recorrido de la Línea 197 (urbanos):

Ramal A: Plaza Once - Ingeniero Allan (actual ramal 19 de la línea 129)

Ramal B: Plaza Once - Barrio Marítimo (actual ramal 10 de la línea 129)

Ramal C: Retiro - Rotonda Gutiérrez (nuevo servicio)

Ramal D: Retiro - Rotonda Gutiérrez (nuevo servicio, por Autopista y Acceso Sudeste)

Ramal E: Retiro - Estación Florencio Varela (actual ramal 14 de la línea 129)

Ramal F: Plaza Once - Rotonda Gutiérrez (Expreso por Autopista)

Ramal G: Retiro - Rotonda Gutiérrez (Expreso por Autopista, por el Bajo)

Ramal H: Retiro - Rotonda Gutiérrez (Expreso por Autopista, por Metrobús Nueve de Julio y Constitución)