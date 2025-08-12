Mercado Pago habilitó una nueva función en colectivos.

A partir de esta semana, los usuarios del transporte público cuentan con un nuevo método de pago para el pasaje en colectivos sin usar una tarjeta física. Cabe recordar que ya hay otras modalidades para abonar el boleto, además de la tradicional SUBE, que ofrecen billeteras virtuales y bancos.

Sin embargo, el pago con la nueva modalidad se dará en etapas. En la primera está disponible para más de 174 líneas de colectivos de todo el país. A diferencia del QR que se emplea habitualmente para pagar en comercios, el usuario debe acercar su código QR de Mercado Pago al lector del validador y el pago del pasaje se confirma al instante.

Pero a este universo de billeteras virtuales aún quedaba una pendiente: Mercado Pago, que desde este lunes habilitó su QR para pagar el boleto de colectivo. Desde la empresa destacaron que se trata de una "solución ágil e inclusiva", que ahora podrán pagar su boleto sin la tecnología NFC, ni conexión a internet o datos. Así, los usuarios sólo necesitan dinero en cuenta, tarjetas de débito o crédito que tengan adheridas en su cuenta.

La medida ya aplicaba para la red de subtes de la Ciudad de Buenos Aires, donde el lanzamiento fue "muy exitoso", según la aplicación, ya que el primer mes superó el millón de usos. De acuerdo a un relevamiento Mercado Pago, 8 de cada 10 consideran que "pagar con QR es más rápido y práctico", mientras que el 64% valora no tener que "preocuparse por el saldo de la tarjeta de transporte".

¿Cómo se paga el colectivo con el QR de Mercado Pago?

Los usuarios pueden pagar el boleto de colectivos a través de dos maneras. La primera es abrir la aplicación y seleccionar el ícono de QR, luego deslizar hacia arriba y elegir el medio de pago. Después, acercar el QR que aparece en el celular al lector de validador y el pago se confirmará al instante.

La segunda manera de pagar el colectivo con Mercado Pago es ingresando a a la aplicación y seleccionando la opción “Pagar viaje con QR”, los usuarios podrán encontrar esta en la pantalla principal o en "Ver más".

¿En qué colectivos se puede pagar el pasaje con Mercado Pago?

En esta primera etapa, el nuevo método de pago está disponible en más de 174 líneas de colectivos que incluye:

Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)

Catamarca

Córdoba

Jujuy

Mendoza

Neuquén

Bariloche

San Luis

Santa Fe

Tucumán.