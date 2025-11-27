Plataforma de Baikonur sufre daños tras lanzamiento de nave rusa Soyuz a Estación Espacial Internacional

Lanzamiento de la nave espacial Soyuz MS-28 de Roscosmos para una expedición a la Estación Espacial Internacional en el cosmódromo de Baikonur

27 nov (Reuters) -Una nave espacial rusa Soyuz MS-28 con dos cosmonautas rusos y un astronauta de la NASA a bordo se acopló con éxito a la Estación Espacial Internacional el jueves, informó la agencia espacial rusa Roscosmos.

Sin embargo, la agencia informó posteriormente que la plataforma del cosmódromo de Baikonur, Kazajistán, había sufrido daños durante el lanzamiento. Agregó que los daños se repararán rápidamente.

El cohete Soyuz 2.1a despegó del cosmódromo de Baikonur a las 12.28 hora de Moscú (0928 GMT).

A última hora del jueves, las agencias de noticias rusas citaron a Roscosmos diciendo que el lanzamiento se había producido sin incidentes, pero que se habían observado daños tras una inspección de la zona de lanzamiento.

"Se detectaron daños en varios elementos de la plataforma. Se está llevando a cabo una evaluación del estado del complejo de lanzamiento", dijeron las agencias.

La tripulación se encuentra a bordo de la estación y en buen estado de salud.

Con información de Reuters