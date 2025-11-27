Las 5 laptop de menos de 500 mil pesos ideales para comprar en Black Friday

Destacan marcas como Exo, Philco, Kanji, Acer y Asus, junto con notebooks HP EliteBook reacondicionadas.

El Black Friday 2025 llegó con descuentos fuertes en tecnología y las notebooks económicas volvieron a ser protagonistas. Para quienes busquen opciones económicas, dentro del rango de los $500.000, aparecen opciones ideales para estudiar, trabajar o renovar un equipo sin gastar de más. Aunque se trata mayormente de modelos de entrada, también hay oportunidades en equipos reacondicionados que ofrecen mejor rendimiento a un precio accesible.

Entre las alternativas más convenientes del mercado local destacan marcas como Exo, Philco, Kanji, y algunas líneas puntuales de Acer y Asus, junto con notebooks HP EliteBook reacondicionadas que sorprenden por su relación costo–beneficio. A continuación, un repaso con las cinco mejores opciones disponibles este Black Friday.

Black Friday: las 5 mejores laptop al mejor precio

La primera opción recomendada es la línea Exo de 14 pulgadas, equipada con procesador Intel Celeron N4020, 4 GB de RAM y 128 GB SSD. Son equipos pensados para tareas básicas, videollamadas y uso cotidiano, con un precio que ronda entre $276.000 y $329.999, convirtiéndose en una de las alternativas más económicas del mercado.

Muy cerca aparece la familia de notebooks Philco y Kanji, que también ofrecen configuraciones con Celeron N4020, 4 GB de RAM y pantallas de 14 a 15,6 pulgadas. Su ventaja es la disponibilidad en cadenas de retail y precios de Black Friday que van de $298.000 a $379.000, ideales para estudiantes o usuarios domésticos.

Para quienes buscan un poco más de capacidad sin salir del rango, la Exolite L1 asoma como una opción llamativa: trae 8 GB de RAM y un SSD de 480 GB, manteniéndose cerca de los $481.000. No es una laptop para tareas exigentes, pero la mejora en RAM y almacenamiento la hace más cómoda para multitarea.

Una cuarta alternativa —y probablemente la de mejor rendimiento general— son las HP EliteBook reacondicionadas, con procesadores Intel Core i5 de generaciones anteriores, 8 GB de RAM y 256 GB SSD. Por alrededor de $340.000, ofrecen un salto importante en productividad para quien prioriza velocidad antes que estrenar equipo.

La mayoría son modelos de entrada, pero hay oportunidades en equipos reacondicionados.

Finalmente, algunos modelos de Acer y Asus, como las líneas “Lite” o Vivobook Go, suelen aparecer en ofertas puntuales con i3 o Intel N305, 8 GB de RAM y SSD de 256 GB. Si bien los precios varían, en Black Week pueden ubicarse cerca de los $450.000.

Con estas opciones, el Black Friday 2025 se convierte en una buena oportunidad para renovar la laptop sin superar el presupuesto. Si buscás rendimiento, los reacondicionados son la apuesta más equilibrada; si priorizás precio, las líneas de entrada siguen siendo las reinas del segmento.