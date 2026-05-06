Racing vs Botafogo por Copa Sudamericana: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

Racing visitará este miércoles a Botafogo por la cuarta fecha del Grupo E de la Copa Sudamericana 2026, en un cruce que puede definir el futuro de la Academia en el certamen continental. El equipo de Gustavo Costas llega golpeado: ganó solo uno de sus últimos ocho partidos, viene de empatar sin goles con Huracán y arrastra la herida de la derrota 3-2 ante este mismo Botafogo en Avellaneda hace tres semanas, resultado que le permitió al Fogão treparse a la cima del grupo y dejar a la Academia obligada a sumar como visitante.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Racing y Botafogo, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Racing y Botafogo?

Racing y Botafogo se enfrentarán el miércoles 6 de mayo a las 21:30 (hora argentina) en el Estadio Olímpico Nilton Santos, conocido como el Engenhão, en Río de Janeiro. El partido será transmitido en vivo por ESPN y por streaming a través de Disney+ Premium. El árbitro principal será el colombiano Wilmar Roldán, mientras que en el VAR estará el uruguayo Leodán González.

El duelo se presenta como uno de los más calientes de la fecha 4 de la fase de grupos. Botafogo lidera la zona con siete puntos y la mejor diferencia de gol del Grupo E, mientras que Racing aparece tercero con cuatro unidades, por detrás de Caracas FC. Una victoria del Fogão lo dejaría muy cerca de la clasificación directa a octavos de final, en tanto que la Academia necesita un triunfo en territorio carioca para no quedar relegado al repechaje o, peor aún, fuera de la pelea.

Racing llega al partido en uno de sus peores momentos del año. El equipo de Gustavo Costas viene de empatar 0-0 con Huracán en el Cilindro, un resultado que generó silbidos en las tribunas y que lo dejó accediendo apenas como octavo a los playoffs del Torneo Apertura. La Academia perdió los dos últimos clásicos (ante Independiente y River) y el cuestionamiento al entrenador y la dirigencia crece fecha a fecha. En la Sudamericana Racing había debutado con un triunfo 2-1 sobre Independiente Petrolero en la altura de Bolivia con un equipo alternativo, antes de la dolorosa caída ante el propio Botafogo en Avellaneda y luego el empate ante Caracas en Venezuela.

Las bajas son varias y sensibles. Costas no podrá contar con Ezequiel Cannavo, quien sufrió un desgarro en el recto anterior de la pierna derecha en el partido contra Huracán. La duda principal pasa por Gastón Martirena, que arrastra un esguince acromio clavicular pero podría infiltrarse para llegar al partido. Vuelve, en cambio, Adrián "Toto" Fernández tras cumplir su fecha de suspensión.

Botafogo, por su parte, llega como líder cómodo del grupo pero con sensaciones encontradas. El conjunto dirigido por el portugués Franclim Carvalho perdió 2-1 ante Remo en el Brasileirão el fin de semana pasado y marcha undécimo en el campeonato local, lejos del líder Palmeiras. La temporada brasileña no está siendo la esperada para el último campeón de la Libertadores 2024, que esta edición quedó eliminado en la tercera fase del repechaje frente a Barcelona de Ecuador y por eso terminó disputando la Sudamericana.

En lo continental, el panorama es distinto: el Fogão acumula dos victorias consecutivas, incluido el 3-0 sobre Independiente Petrolero en la fecha pasada y el 3-2 sobre Racing en Avellaneda. Carvalho repetiría una alineación con peso internacional, apoyado en figuras como el ex Manchester United Alex Telles, el venezolano Nahuel Ferraresi, el argentino Alexander Barboza y un ataque potente con Arthur Cabral, Matheus Martins y Júnior Santos. Las bajas confirmadas son Nathan Fernandes y Kaio Pantaleão. El plantel cuenta además con varios argentinos: Joaquín Correa, Cristian Medina y Álvaro Montoro complementan a Barboza.

Probables formaciones

Racing: Facundo Cambeses; Marco Di Césare, Santiago Sosa, Franco Pardo; Tobías Rubio, Bruno Zuculini, Baltasar Rodríguez, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez y Adrián Fernández. DT: Gustavo Costas.

Botafogo: John Victor Neto; Mateo Ponte, Nahuel Ferraresi, Alexander Barboza, Alex Telles; Allan, Edenílson, Cristian Medina; Arthur Cabral, Matheus Martins y Júnior Santos. DT: Franclim Carvalho.

Botafogo vs Racing: Ficha técnica