Talleres vs Belgrano: previa, horario y cómo llegan para la llave 6 del Apertura

El próximo sábado 9 de mayo, El Matador y Belgrano buscarán su pase a los Cuartos de Final del Apertura. El partido se jugará a las 16:30 (hora Argentina) en el Olímpico de Córdoba.
En sus últimos 5 duelos en este torneo no se ha dado un resultado diferente al empate. El último mano a mano en este certamen fue el 15 de marzo, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y sellaron un empate en 0.
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Darío Herrera fue designado para controlar el partido.
Los resultados de Talleres en partidos del Apertura
- Fase de Grupos: Talleres 2 vs Newell`s 1 (23 de enero)
- Fase de Grupos: Vélez 2 vs Talleres 1 (27 de enero)
- Fase de Grupos: Talleres 1 vs Platense 2 (31 de enero)
- Fase de Grupos: Lanús 1 vs Talleres 1 (9 de febrero)
- Fase de Grupos: Talleres 2 vs Gimnasia (Mendoza) 1 (14 de febrero)
- Fase de Grupos: Rosario Central 0 vs Talleres 1 (20 de febrero)
- Fase de Grupos: Central Córdoba (SE) 2 vs Talleres 0 (24 de febrero)
- Fase de Grupos: Talleres 0 vs San Lorenzo 0 (28 de febrero)
- Fase de Grupos: Talleres 2 vs Instituto 0 (12 de marzo)
- Fase de Grupos: Belgrano 0 vs Talleres 0 (15 de marzo)
- Fase de Grupos: Independiente 1 vs Talleres 2 (21 de marzo)
- Fase de Grupos: Talleres 0 vs Boca Juniors 1 (2 de abril)
- Fase de Grupos: Defensa y Justicia 1 vs Talleres 2 (13 de abril)
- Fase de Grupos: Talleres 2 vs Dep. Riestra 0 (19 de abril)
- Fase de Grupos: Estudiantes 0 vs Talleres 0 (25 de abril)
- Fase de Grupos: Unión 1 vs Talleres 1 (2 de mayo)
Los resultados de Belgrano en partidos del Apertura
- Fase de Grupos: Rosario Central 1 vs Belgrano 2 (24 de enero)
- Fase de Grupos: Belgrano 1 vs Tigre 1 (29 de enero)
- Fase de Grupos: Argentinos Juniors 0 vs Belgrano 0 (2 de febrero)
- Fase de Grupos: Belgrano 1 vs Banfield 0 (7 de febrero)
- Fase de Grupos: Independiente Riv. (M) 0 vs Belgrano 1 (14 de febrero)
- Fase de Grupos: Defensa y Justicia 1 vs Belgrano 1 (20 de febrero)
- Fase de Grupos: Belgrano 3 vs Atlético Tucumán 1 (24 de febrero)
- Fase de Grupos: Huracán 3 vs Belgrano 1 (3 de marzo)
- Fase de Grupos: Estudiantes (RC) 0 vs Belgrano 1 (12 de marzo)
- Fase de Grupos: Belgrano 0 vs Talleres 0 (15 de marzo)
- Fase de Grupos: Belgrano 1 vs Racing Club 2 (21 de marzo)
- Fase de Grupos: River Plate 3 vs Belgrano 0 (5 de abril)
- Fase de Grupos: Belgrano 1 vs Aldosivi 0 (10 de abril)
- Fase de Grupos: Barracas Central 0 vs Belgrano 0 (20 de abril)
- Fase de Grupos: Belgrano 0 vs Gimnasia 1 (26 de abril)
- Fase de Grupos: Belgrano 4 vs Sarmiento 0 (3 de mayo)
Horario Talleres y Belgrano, según país
- Argentina: 16:30 horas
- Colombia y Perú: 14:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 15:30 horas