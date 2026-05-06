Vialidad Nacional: alertan desde La Rioja por posibles despidos en la provincia por orden del Gobierno de Milei

Los trabajadores de Vialidad Nacional correspondientes al territorio de La Rioja realizaron medidas de fuerza por las amenazas de despido por las políticas libertarias del Gobierno nacional. La preocupación central gira en torno a posibles cesantías masivas y al impacto del ajuste presupuestario sobre el mantenimiento de la red vial.

Desde primeras horas de la jornada, empleados del organismo se declararon en estado de asamblea permanente y trasladaron el reclamo a la explanada del edificio, además de visibilizar una situación que, aseguran, se repite en distintas provincias del país. "El escenario es crítico y que el desfinanciamiento compromete directamente el funcionamiento del organismo", aseguró el secretario general del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina en la provincia, Esteban Carrizo, en diálogo con Medios Rioja.

"Hoy se salió de vuelta a las calles porque siempre hay un palo para los trabajadores viales. No hay dinero para obras ni para mantenimiento básico", resaltó el dirigente quien explicó que el conflicto lleva más de dos años, pero se agravó recientemente tras la confirmación de un plan de despidos y la paralización de partidas presupuestarias.

Impacto sobre la red vial

Uno de los puntos más sensibles del reclamo es el estado de las rutas nacionales. De acuerdo al gremio, en la provincia existen cerca de 2.000 kilómetros de red vial bajo jurisdicción nacional cuyo mantenimiento está en riesgo. Carrizo remarcó que el eventual traspaso de responsabilidades a la provincia, contemplado en el Decreto 253, resulta inviable desde el punto de vista financiero.

"Es inviable que la provincia se haga cargo", sostuvo, al tiempo que advirtió que algunas rutas presentan un deterioro creciente. Entre ellas, mencionó la Ruta Nacional 79 que conecta con San Luis y cuya reparación, según indicó, hoy no cuenta con financiamiento suficiente.

Un organismo paralizado

Desde el sindicato señalaron que la falta de insumos y el congelamiento de recursos generaron una situación de parálisis técnica en Vialidad Nacional. Ante este escenario, el gremio ya notificó formalmente a las autoridades correspondientes y no descarta profundizar el plan de lucha con medidas de fuerza más contundentes.

"Estamos en alerta permanente. En cualquier momento podemos tomar medidas de fuerza directas. Lo importante es mantener la red, pero sin financiamiento no hay vialidad posible", concluyó Carrizo. El conflicto pone en evidencia las tensiones entre el ajuste presupuestario y la sostenibilidad de servicios esenciales, como el mantenimiento de rutas, clave para la conectividad y la actividad económica en La Rioja.