Real Sociedad vs Betis: previa, horario y cómo llegan para la fecha 35 de la Liga

El duelo entre Real Sociedad y Betis correspondiente a la fecha 35 se disputará en Anoeta desde las 16:00 (hora Argentina), el sábado 9 de mayo.

Así llegan Real Sociedad y Betis

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

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Últimos resultados de Real Sociedad en partidos de la Liga

Real Sociedad buscará la victoria luego de caer 0 a 1 frente a Sevilla. Suma 1 partido sin ganar, en 1 ha triunfado y ha empatado 2. En esas jornadas, le hicieron 8 goles y ha marcado 8 a sus rivales.

Últimos resultados de Betis en partidos de la Liga

Betis venció en casa a Real Oviedo por 3 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 1 y ha empatado 3. Además, logró gritar 8 goles y ha recibido 4 en su arco.

El conjunto local logró acumular 2 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 2 triunfos. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 19 de septiembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y terminó con un marcador 3-1 a favor de Betis.

El dueño de casa se encuentra en el noveno puesto y tiene 43 puntos (11 PG - 10 PE - 13 PP), mientras que la visita sumó 53 unidades y está en el quinto lugar en el torneo (13 PG - 14 PE - 7 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 88 34 29 1 4 58 2 Real Madrid 77 34 24 5 5 39 3 Villarreal 68 34 21 5 8 25 5 Betis 53 34 13 14 7 11 9 Real Sociedad 43 34 11 10 13 -1

Fechas y rivales de Real Sociedad en los próximos partidos de la Liga

Fecha 36: vs Girona: 14 de mayo - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 37: vs Valencia: 17 de mayo - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 38: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Betis en los próximos partidos de la Liga

Fecha 36: vs Elche: 12 de mayo - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 37: vs Barcelona: 17 de mayo - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 38: vs Levante: Fecha y horario a confirmar

Horario Real Sociedad y Betis, según país