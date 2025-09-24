Mapa del subte E de Buenos Aires: estaciones y recorrido de la línea

La línea E de subte de Buenos Aires es una de las más utilizadas, ya que se extiende desde microcentro hasta Flores y tiene conexión con gran parte de las otras líneas de la red. ¿Cuáles son sus estaciones y en qué horarios funciona?

El detalle del recorrido de la línea E del subte: cuáles son sus estaciones

La línea E cuenta con 18 estaciones, que atraviesan gran parte de la ciudad. Su recorrido sigue principalmente el eje de la Avenida San Juan, lo que conecta las cabeceras de Plaza de los Virreyes - Eva Perón y Retiro, con múltiples conexiones a otras líneas de subte, trenes y redes de transporte.

Cada servicio dura 30 minutos entre ambas cabeceras y está compuesto por las siguientes estaciones:

Plaza de los Virreyes – Eva Perón (conexión con el Premetro)

– Eva Perón (conexión con el Premetro) Varela

Medalla Milagrosa

Emilio Mitre

José María Moreno

Av. La Plata

Boedo

Gral. Urquiza

Jujuy (Línea H)

Pichincha

Entre Ríos

San José

Independencia (Línea C)

Moreno

Belgrano

Bolívar (Líneas A y D)

Correo Central (Línea B)

Catalinas

Retiro (Línea C)

La línea E puede hacer combinaciones con las líneas A, C, B y H

Qué combinaciones se pueden hacer con la línea E

La línea E se conecta con distintos ramales de la red que facilita combinaciones para dirigirse a otros puntos de la ciudad porteña y además tiene conexión con otros servicios ferroviarios. Estos son:

Conexión con el Premetro : en la estación cabecera de Plaza de los Virreyes

: en la estación cabecera de Plaza de los Virreyes Combinación con la línea H : en la estación Jujuy

: en la estación Jujuy Conexión con la línea C : en la estación Independencia y en Retiro. (En Retiro los pasajeros pueden conectar también con Trenes Mitre, Belgrano Norte y San Martín)

: en la estación Independencia y en Retiro. (En Retiro los pasajeros pueden conectar también con Trenes Mitre, Belgrano Norte y San Martín) Combinación con línea A y línea D : se puede hacer en la estación Bolívar

y : se puede hacer en la estación Bolívar Conexión con la línea B: en la estación Correo Central

Horarios y frecuencia de la línea E

Los primeros trenes de la línea E del subte empiezan a circular a la mañana, aunque el horario varía de acuerdo al día de la semana:

Lunes a viernes: comienzan a circular a las 5:30 horas

comienzan a circular a las 5:30 horas Sábados : circulan a partir de las 6:00 horas

: circulan a partir de las 6:00 horas Domingos y feriados: a partir de las 8 de la mañana.

Mientras que los horarios del último subte de la Línea E dependen del día y la estación cabecera de la que parta el servicio:

Desde Retiro

Lunes a viernes: 23:30

Sábados: 23:58

Domingos y feriados: 22:28

Desde Plaza de los Virreyes – Eva Perón