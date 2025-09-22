Mapa del subte C de Buenos Aires: estaciones y recorrido de la línea

La Línea C del subte de Buenos Aires es una de las más utilizadas del transporte porteño, ya que comienza en Constitución y ofrece la posibilidad de hacer conexiones para llegar a gran parte de la ciudad. ¿Cuál es su recorrido y con qué conecta?

Recorrido de la Línea C: cuáles son sus estaciones

La traza de la Línea C se extiende de Retiro a Constitución, en menos de 15 minutos, y logra atravesar el microcentro y ofreciendo combinaciones estratégicas para los pasajeros que necesitan desplazarse por la ciudad. El recorrido completo incluye las siguientes estaciones:

Retiro (conexión con trenes Mitre, San Martín y Belgrano Norte)

General San Martín

Lavalle

Diagonal Norte (combinación con Línea D y Línea B)

Avenida de Mayo (combinación con Línea A)

Moreno

Independencia (conexión con Línea E)

San Juan

Constitución (conexión con tren Roca y terminal de colectivos)

La Línea C de Subte: las combinaciones

La Línea C del Subte de Buenos Aires une las estaciones ferroviarias de Retiro y Constitución, atravesando el centro porteño en su totalidad. Además, esta línea ofrece valiosas conexiones con otras líneas de subte, lo que facilita el desplazamiento de los pasajeros por toda la ciudad. Estas son las principales combinaciones que ofrece la Línea C:

Combinación con la Línea A en Avenida de Mayo: la estación Avenida de Mayo es un punto clave de conexión, donde los pasajeros de la Línea C pueden transferirse a la Línea A. Esta combinación amplía las posibilidades de llegar a destinos en el área central de Buenos Aires, como Plaza de Mayo Combinación con la Línea E en Independencia: la estación Independencia es otra parada importante en la Línea C, ya que permite la combinación con la Línea E. Esto facilita el acceso a lugares como el Congreso de la Nación y el barrio de San Cristóbal. Combinación con las Líneas B y D en Diagonal Norte: la estación Diagonal Norte es un punto de encuentro de múltiples líneas de subte. Los pasajeros de la Línea C pueden transferirse a las Líneas B y D en esta estación, lo que les permite acceder a destinos en la zona de Microcentro y el barrio de San Nicolás.

Frecuencia y horarios de la Línea C

Primer tren de la Línea C

De lunes a viernes : comienza a las 5:30 de la mañana.

: comienza a las 5:30 de la mañana. Sábados : inicia a las 6:00 de la mañana.

: inicia a las 6:00 de la mañana. Domingos y feriados: desde las 8:00 de la mañana.

Último subte de la Línea C

En general, el tiempo estimado entre la cabecera de Constitución y la de Retiro es de aproximadamente 12 minutos, mientras que el horario del último subte de la Línea C depende del día de la semana, si es feriado o no, y de la estación cabecera de la que parte el servicio.

Desde Constitución

Lunes a viernes: 23:19

Sábados: 23:40

Domingos y feriados: 22:21

Desde Retiro