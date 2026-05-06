Un refugio para personas LGBTQ+ desplazadas en Líbano ofrece seguridad en tiempos de guerra

Mohamed, un hombre gay desplazado del sur de Líbano, que habló con Reuters a condición de que no se utilizara su apellido, cierra la puerta en un refugio temporal para desplazados en Beirut, Líbano

La vida de Mohamed como hombre gay en el conservador sur de Líbano ya estaba plagada de dificultades. Pero los ataques israelíes contra su ciudad natal en marzo fueron la gota que colmó ‌el vaso, lo que le llevó a huir ‌a uno de los pocos refugios de Beirut que acoge a personas LGBTQ+.

La mayoría de las más de un millón de personas desplazadas por la guerra entre Israel y el grupo armado libanés Hezbolá viven con familiares o han alquilado apartamentos. Otras 124.000 han buscado refugio en centros de acogida del Gobierno, y las más vulnerables se ganan la vida a duras penas en las calles.

Pero esas opciones rara vez están al alcance de los miembros de la comunidad LGBTQ+ de Líbano, que a menudo son rechazados por sus familias, sufren discriminación por parte de las ​autoridades gubernamentales y pueden tener dificultades ⁠económicas.

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Aunque Líbano se consideraba en general un refugio relativamente seguro para la comunidad LGBTQ+ en un Oriente Medio ‌ampliamente conservador, los incidentes recientes, incluida la interrupción de un espectáculo de drag queens en ⁠2023 por parte de una turba enfurecida, han hecho que las ⁠personas LGBTQ+ se sientan vulnerables, según activistas.

Los bombardeos aéreos israelíes alcanzaron el edificio donde Mohamed vivía con su hermano cerca de la ciudad portuaria de Sidón apenas dos semanas después de que comenzara la guerra el 2 de marzo.

Mohamed, ⁠quien habló con Reuters con la condición de que no se utilizara su apellido, dijo que sus ​familiares nunca habían aceptado su orientación sexual y le prohibían recibir visitas.

Tras el bombardeo ‌de su casa, huyó a la capital libanesa, donde ‌ahora comparte una habitación en un refugio gestionado por las organizaciones de defensa de los derechos LGBTQ+ ⁠Helem y Mosaic.

"Era como un lugar seguro. Incluso sentí un alivio psicológico cuando llegué", dijo Mohamed.

POCAS OPCIONES PARA LAS PERSONAS LGBTQ+ DESPLAZADAS

Los refugios gubernamentales están diseñados para acoger a familias y suelen excluir a quienes no se consideran parte de una unidad familiar convencional, dijo Doumit Azzi, coordinador de comunicaciones de Helem.

Como resultado, el refugio abierto por Helem ​y Mosaic es a ‌menudo el único recurso para las personas LGBTQ+ en Líbano.

Sus habitaciones están amuebladas con artículos donados, como literas, para maximizar el número de personas que puede acoger. Una persona LGBTQ+ que vive en otro lugar lleva comida caliente a los residentes.

La ubicación del refugio se mantiene en secreto para evitar reacciones negativas por parte de los sectores conservadores de la sociedad libanesa.

Aunque el refugio es sólo un ⁠hogar temporal, Mohamed dijo que allí puede vivir siendo él mismo.

"Soy Mohamed y ya está. Tal y como quiero ser, no como otros quieren que sea."

La guerra ha agravado los peligros para la comunidad LGBTQ+, según el personal del refugio. A pesar del alto el fuego anunciado el 16 de abril, las continuas hostilidades han impedido que muchos regresen a sus hogares.

Una línea de atención telefónica gestionada por Mosaic ha estado recibiendo alrededor de 100 llamadas al día en busca de ayuda, según Samar, una trabajadora social de la organización que también pidió que no se utilizara su apellido.

"En tiempos normales y sin ‌guerra, las personas LGBTQ se enfrentan a muchos riesgos, especialmente en lo que respecta a la protección. ¿Qué pasa si hay una guerra?", dijo.

Samar dijo a Reuters que las crisis a menudo agravan las deficiencias de los sistemas de protección social de Líbano y agravan la discriminación contra las personas LGBTQ+.

LAS PERSONAS TRANS SON ESPECIALMENTE VULNERABLES

Las personas trans son especialmente vulnerables porque tienen dificultades para obtener documentos legales que reconozcan su género.

Otro residente del refugio es un egipcio que pidió ser identificado ‌con el nombre de Mina por razones de seguridad, y que llegó en enero tras huir de Egipto, donde se enfrentaba a persecución por ser un hombre trans.

Pero incluso en Beirut se ha topado con la discriminación.

Recientemente le pidieron sus documentos en ‌un puesto de control que ⁠él supuso que era estatal, pero su única tarjeta de identificación indicaba que era una mujer.

"Soy un hombre trans; miraban el documento y luego a mí, y se dijeron cosas que ​no deberían haberse dicho" por lo ofensivas que eran, dijo Mina.

En los tranquilos pasillos del refugio, se siente seguro.

"Intentamos tratarnos con cooperación, nos ayudamos unos a otros e intentamos ser amigos", dijo. "Si uno de nosotros necesita ayuda, el otro está a su lado".

(Escrito por Catherine Cartier; edición de Maya Gebeily y Aidan Lewis; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)