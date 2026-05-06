Trabajos en la construcción de la nueva planta potabilizadora en la región.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires avanza con el Plan Hídrico del Gran La Plata, una iniciativa que contempla la ejecución de una nueva planta potabilizadora, acueductos y obras complementarias para optimizar la producción y distribución de agua potable.

Una inversión clave para la región

Vista aérea del avance de las obras del Plan Hídrico del Gran La Plata.

Mientras a nivel nacional se paralizaron obras hídricas y se disolvió el ENOHSA, la Provincia impulsa este plan con una inversión superior a los 320.000 millones de pesos.

El proyecto busca garantizar el acceso al agua como derecho humano fundamental para los habitantes de La Plata, Berisso y Ensenada.

Obras estructurales en marcha

El plan incluye 12 obras financiadas con fondos provinciales y organismos internacionales. Entre los trabajos principales se destacan:

Nueva Planta Potabilizadora en Punta Lara

Construcción y rehabilitación de acueductos

Estaciones de bombeo

Renovación de cisternas y cañerías

Avances en la infraestructura de acueductos dentro del plan hídrico.

La nueva planta tendrá una superficie de 29.500 m² y permitirá aumentar en casi un 80% la producción y distribución de agua potable.

Más capacidad y mejor servicio

El proyecto contempla una toma de agua del Río de la Plata y acueductos de distribución que permitirán mejorar la cobertura y calidad del servicio.

Además, se ejecutan obras en cañerías y estaciones de bombeo que impactan directamente en barrios como Villa del Plata y Piria, mejorando el abastecimiento para miles de vecinos.

Desarrollo de la nueva planta potabilizadora que ampliará la capacidad del sistema.

Impacto directo en la población

El alcance del plan es significativo:

Más de 1.150.000 beneficiarios en la región

855 mil personas con mejora directa en el servicio

500 mil habitantes alcanzados por renovación de redes

12 mil vecinos con mejoras en Punta Lara

30 mil visitantes beneficiados en temporada

También se destacan trabajos como la rehabilitación del Acueducto Norte, que mejoró el servicio para más de 34 mil vecinos.

Una política de infraestructura estratégica

Desde la Provincia destacan que el acceso al agua potable es un derecho esencial para la salud pública y la calidad de vida.

En este sentido, el Plan Hídrico del Gran La Plata se consolida como una de las obras más importantes de infraestructura en la región.