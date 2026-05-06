La Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires actualizaron en mayo de 2026 los cuadros tarifarios del transporte público correspondientes a las líneas de colectivos y al subte bajo sus respectivas jurisdicciones.

Los incrementos responden a los distintos mecanismos de ajuste vinculados con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo, además de adicionales asociados a costos operativos o fijos.

En tanto, los recorridos prestados por las unidades dependientes de Nación aún no informaron próximas correcciones.

¿Cuánto cuesta el boleto de colectivo en CABA?

En la Ciudad de Buenos Aires, las 28 líneas de colectivos que dependen de la administración porteña comenzaron a aplicar el nuevo cuadro tarifario desde el viernes 1° de mayo.

Entre 0 y 3 kilómetros: $ 753,74 (con Tarjeta SUBE registrada)

Entre 3 y 6 kilómetros: $ 837,52 (con Tarjeta SUBE registrada)

Entre 6 y 12 kilómetros: $ 902,04 (con Tarjeta SUBE registrada)

Más de 12 kilómetros: $ 966,61 (con Tarjeta SUBE registrada)

¿Cuánto cuesta la tarifa del subte en CABA?

Para quienes usen líneas de subte, el precio del boleto pasó en mayo a $ 1490 para quienes tengan registrada su Tarjeta SUBE. El costo para usuarios sin el plástico nominalizado llega a $ 2369,10 por viaje.

¿Cuánto cuesta el boleto de colectivo en la provincia de Buenos Aires?

En la provincia de Buenos Aires, el incremento en el cuadro tarifario no fue igual al de meses previos. Según detallaron fuentes del Ministerio de Transporte a El Destape, el gobierno provincial “viene con un aumento sostenido del 2% más el Índice de Precios al Consumidor desde marzo 2025”, y también otorgaron “algunos aumentos extraordinarios”.



Sin embargo, en el mes, al 2%, “el Índice de Precios al Consumidor dio un 5,4%”. De esta manera, “la diferencia sale del aumento del combustible entre noviembre y abril, que fue por encima del 23%, y el combustible impacta en la estructura de costo en un 20%”.

Líneas de colectivos del Gran Buenos Aires

Entre 0 y 3 kilómetros: $ 968,57

Entre 3 y 6 kilómetros: $ 1089,64

Entre 6 y 12 kilómetros: $ 1210,71

Entre 12 y 27 kilómetros: $ 1452,85

Más de 27 kilómetros: $ 1708,08

Líneas de colectivos de La Plata, Berisso y Ensenada